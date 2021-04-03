Рахимов поговорит с руководством о будущем в «Уфе» после поражения «Динамо»

https://static.news.ru/photo/30a5cf26-94ad-11eb-8257-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный тренер футбольного клуба «Уфа» Рашид Рахимов объяснил поражение московскому «Динамо» на выезде со счётом 0:4 в матче 24-го тура Российской премьер-лиги.

«Динамо» выглядело во всех фазах игры лучше, чем мы, поэтому и победа закономерна. Мы были слабее, надо признать. Достаточно много молодых футболистов у соперника, плюс хорошая игровая практика, большинство из сборников не сыграло матчей по 90 минут, так что мы не думали, что это может отразиться на исходе матча, — сказал Рахимов на послематчевой пресс-конференции.

По его словам, соперник быстро убегал в контратаки превзошёл и в обороне. Надо встряхивать команду, дать им другой импульс.

Для себя я принял решение, поговорю с руководством, скажу, что нужно встряхивать команду вместе с тренером. Может быть, смена на тренерском мостике даст стресс и импульс, чтобы они по-другому провели завершающий матч. Ждать нечего, мы не можем никого брать, — добавил он.

Рахимов убеждён, что результат связан с поздней интеграцией команды.

Пришли игроки к началу чемпионата, сборы проводились в 16-17 человек — процесс интеграции в состав, мы понимали, что звёзды не придут, будет трудно взять суперфутболистов. Нужно время, не все всё понимают, — заключил Рахимов.

Ранее главный тренер футбольного клуба «Динамо» Сандро Шварц объяснил, благодаря чему команде удалось выиграть с таким счётом. У «бело-голубых» пять побед в последних шести матчах и промежуточное четвёртое место в таблице, писал NEWS.ru.