Пятка у него никогда не болит: что Промес даст нынешнему «Спартаку»

Случилось то, что должно было: в «Спартак» вернулся один из ключевых творцов чемпионства сезона-2016/17, главная звезда клуба последних 10 лет — Квинси Промес. 29-летний голландец проведёт в России, возможно, последние свои пиковые годы и заодно уйдёт от судебного преследования на родине. Что этот трансфер значит для всех сторон — в материале NEWS.ru.

Сделка далась «Спартаку» крайне тяжело, голландцы торговались отчаянно и не хотели отпускать нападающего дешевле чем за 16 миллионов евро. «Красно-белые» согласны были максимум на десятку, поэтому пришлось искать компромисс. И его нашли: 8,5 миллиона сразу, с бонусами сумма может вырасти до 11. Зарплата — высокая для спартаковцев — 3,5 миллиона в год, но кому ещё платить её, если не живой легенде клуба?

Ни один трансфер «Спартака» за последние годы не выглядел так многообещающе. Риск провала никогда не бывает нулевым, но предпосылок к тому, что всё будет хорошо, несколько. Во-первых, Квинси — живая легенда клуба, его любят фанаты не меньше, чем двух других легендарных «возвращенцев»: Андрея Тихонова и Дмитрия Аленичева. Его не будут душить за пару неярких матчей, как душили бы других легионеров.

Во-вторых, Квинси отлично знает Российскую премьер-лигу, забивал здесь больше 12 мячей в каждом из четырёх сезонов при трёх разных тренерах. Если он был лучшим в блеклом «Спартаке» Якина и Аленичева, не говоря о мощном «Спартаке» Карреры, то с чего ему не заиграть при Тедеско и том, кто придёт ему на смену?

Нынешняя форма Антохи, как его зовут российские фанаты, не так уж плоха. В этом сезоне он был основным игроком «Аякса», провёл 19 матчей из 20 в чемпионате Нидерландов и забил 6 мячей. Играя на позиции вингера, он — четвёртый бомбардир клуба с отрывом лидирующего в турнире. Звать его сбитым лётчиком, чем занимались некоторые «эксперты», значит, не разбираться в футболе или просто быть не в теме.

Квинси Промес Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Промесу в прошлом месяце исполнилось 29 лет, что является средним возрастом для современного классного футболиста. Лишнего веса у голландца никогда не было, проблем с дисциплиной и профессионализмом — тоже. Во всяком случае таких, чтобы они мешали ему показывать уровень на поле. Пятка у него никогда не болела. Болельщики «Спартака» поймут, о чём идёт речь. А для тех, кто не в курсе, — речь о легендарной видеозаписи общения Валерия Карпина с фанатами «Спартака» после 2:5 дома от «Порту» в четвертьфинале Лиги Европы — 2010. Там один из болельщиков возмутился отсутствием Веллитона из-за травмы пятки и сопроводил возмущение фразой: «Пятка болит у п...». На что Карпин ответил: «Согласен полностью!»

Ещё один важный момент в переезде Промеса в «Спартак» — досудебное разбирательство, открытое в отношении игрока в Нидерландах. В декабре Квинси арестовали в Амстердаме из-за подозрений в том, что он ударил ножом члена семьи. Никто не умер, но писали, что тот член семьи получил повреждение колена.

Сам инцидент случился, дескать, в июле, а заявление написали в ноябре. Квинси долго в отделении не держали, отпустили в тот же день, и никаких препятствий его отъезду в Россию нет. По словам игрока, скрывать ему нечего, он ни в чём не виновен и сотрудничает со следствием. В «Аяксе» игрока также поддержали, заявив, что «если тебя в чём-то обвиняют, это не значит, что ты на самом деле это совершил». Но как бы то ни было, переезд в «Спартак» случается очень вовремя в том числе и с этой точки зрения.

Ещё один логичный вопрос, на который надо найти ответ: если Промес хорош на футбольном поле, почему «Аякс» его отпустил? Здесь надо учитывать два момента: желание игрока и бизнес-аспект. Квинси сам хочет вернуться в клуб, где он провёл четыре ярких сезона, откуда пробился в сборную Нидерландов и с которым выиграл чемпионат и Суперкубок.

Да и для «Аякса» это выгодная сделка во всех смыслах: дороже, чем сейчас, они вряд ли бы его продали в будущем. К тому же «Аякс» — клуб, который в последние несколько десятков лет занимается одним и тем же: делает звёзд из юных талантов, а состоявшихся игроков продаёт. Это их бизнес-модель, и продажа Промеса ей вполне соответствует. У них есть несколько молодых форвардов: бразилец Антони, Лассина Траоре из Буркина-Фасо, плюс новое приобретение — Себастьян Алер из «Вест Хэма». В этих условиях Промеса им есть кем заменить.

Так что Квинси в «Спартаке» — это лучшие новости для фанатов «красно-белых», которые только могли быть этой зимой. С учётом укрепления центра поля — приход Хендрикса и сохранение Крала — команда по составу становится действительно мощной. В этом году за золото побороться будет тяжело из-за поражения в Питере, но в следующем, если придёт качественный тренер, — «Спартаку» более чем по силам претендовать в РПЛ на всё что угодно.