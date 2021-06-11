Пушков ответил на неприятные отзывы западной прессы о сборной России

https://static.news.ru/photo/b16659ba-cc38-11eb-b566-96000091f725_660.jpg Алексей Пушков Фото: Сергей Ведяшкин/АГН

Все нелицеприятные и откровенно издевательские отзывы в западной прессе о сборной России по футболу стоит списать на озлобленность журналистов. Но сделать так не получается, хоть и читать это неприятно. Так в своём Telegram-канале публикации нескольких европейских газет о российских спортсменах прокомментировал сенатор Алексей Пушков.

После поражения от Бельгии в первом матче Евро-2020 с разгромным счётом 0:3 сборная РФ стала объектом множества едких комментариев со стороны западных журналистов. И далеко не все они касались непосредственно игры. Многие осуждали россиян за то, что они, в отличие от бельгийцев, не преклонили колени в знак солидарности с движением BLM.

Пушков подчеркнул, что тренер национальной команды Станислав Черчесов правильно после встречи не стал отвечать на вопросы про BLM.

Это чемпионат по футболу, а не дискуссия о расовых конфликтах. И наши футболисты правильно отказались встать на колено — это не чемпионат по вставанию на колени. А вот игру полностью провалили. И совершенно ясно: дело не столько в сборной — она играет как умеет, сколько в общем состоянии нашего футбола, — написал сенатор.

Ранее Пушков поддержал отказ сборной России по футболу вставать на колено в знак поддержки движения по борьбе с расизмом Black Lives Matter перед матчем Евро-2020 против Бельгии.

По мнению Пушкова, россиянам в данной ситуации не в чем каяться.