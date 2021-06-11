Пушков поддержал решение сборной РФ не преклонять колено на Евро-2020

https://static.news.ru/photo/11775904-2d0a-11eb-856b-fa163e074e61_660.jpg Алексей Пушков Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Член Совета Федерации Алексей Пушков поддержал отказ сборной России по футболу вставать на колено в знак поддержки движения по борьбе с расизмом Black Lives Matter перед матчем Евро-2020 против Бельгии.

По мнению Пушкова, россиянам в данной ситуации не в чем каяться.

Нам не в чем каяться ни перед ВLM, ни перед афроамериканцами, ни перед африканцами, которым мы в советское время активно помогали. Пусть каются потомки рабовладельцев, если им приспичило, — написал сенатор в своём Twitter.

В свою очередь, главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что с ним никто данную тему не обсуждал, поскольку она «к футболу не относится».

Встреча сборных Бельгии и РФ в рамках первого круга групповой стадии чемпиона Европы по футболу прошла 12 июня на стадионе в Санкт-Петербурге. Россияне проиграли бельгийцам со счётом 0:3. Два гола в ворота сборной РФ забил Ромелу Лукаку, ещё один мяч на счету Тома Менье.

Теперь россиянам предстоит встреча со сборной Финляндии. Она намечена на 16 июня.