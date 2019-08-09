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Футбольный клуб «Ахмат» из Грозного уволил человека, который оскорбил судью Алексея Сухого во время матча 5-го тура Российской премьер-лиги со «Спартаком».

По ходу второго тайма был удалён нападающий «Ахмата» Аблай Мбенг, после чего из дикторской в микрофон на весь стадион сотрудник крикнул: «Судья — козёл». Как сообщили Sport24 в пресс-службе клуба,...