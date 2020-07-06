NEWS.ru рассказывает, какие прозвища игроков и тренеров петербургского «Зенита» породил только что завоёванный шестой чемпионский титул в Российской премьер-лиге (РПЛ), а также вспоминает, кто из игроков «сине-бело-голубых» и раньше был известен узкому кругу товарищей по команде под придуманным именем.

Мистер Блевонтин и Джастин Бибер

Всплеск народного творчества в плане придумывания новых прозвищ произошёл сразу после чемпионского матча «Зенита» в Краснодаре. Первой «жертвой» стал главный тренер команды Сергей Семак, который в тот же день из многодетного отца впервые превратился в дедушку. И тут же в адрес 44-летнего наставника питерцев полетели радостные приветствия: «Поздравляем, Дедуля!»

Сергей Семак Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Прошло несколько часов, и в самолёте, доставлявшем свежеиспечённых чемпионов из Краснодара в Петербург, нападающий Артём Дзюба разоткровенничался, рассказывая, как тяжело в условиях жаркого кубанского климата гостям давалась победа. Больше всех досталось полузащитнику Магомеду Оздоеву, пострадавшему из-за физиологических особенностей организма.

Маге было плохо. Мистер Блевонтин. Я продержался, в отличие от слабых этих, которые блюют. Я 15 минут отлежался и собрался, — признался Дзюба в интервью клубной пресс-службе.

Один из ключевых игроков «Зенита» и капитан сборной страны, как известно, давно слывет едва ли не главным острословом и юмористом российского футбола. Поэтому нет ничего удивительного, что именно Дзюба регулярно становится автором всевозможных приколов по отношению к партнёрам по команде.

Вот, например, рассказанная им самим история о том, как Александр Кокорин получил прозвище Мозоль.

У него из десяти пальцев [на ногах] восемь в мозолях, две пятки туда же. Ножки распухли, уже в бутсы не помещаются. Лечим его. Я с ним живу (в одном номере на тренировочных сборах. — NEWS.ru), лечу его, мажу мазями, поэтому всё нормально будет, — поведал Артём в интервью, видео которого было также на официальном интернет-ресурсе клуба. Дело было в январе 2017 года.

Стоит отметить, что в более молодые годы Кокорин, тогда ещё выступавший за московское «Динамо», сильно смахивал на Джастина Бибера — благодаря характерной чёлке. Однако затем в карьере и имидже Александра случились серьёзные изменения, и «попсовое» прозвище уступило место куда более приземлённому. Интересно, кстати, какое «погоняло» было у нападающего во времена нашумевшей отсидки после похождений с Павлом Мамаевым?

Александр Кокорин Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Впрочем, вернёмся к «Зениту» и Дзюбе. Не стоит думать, что только Артём награждал коллег и тренеров колкими никнеймами — ему самому тоже порой доставалось. Самая известная история уходит корнями ещё в пору выступления форварда за московский «Спартак». Тогда, как всем врезалось в память, Дзюба в сердцах окрестил Тренеришкой работавшего с «красно-белыми» испанского специалиста Унаи Эмери. Тот после возвращения на родину трижды выиграл Лигу Европы с «Севильей», а Артём, даже оказавшись в «Зените», долгое время оставался без чемпионского титула. За что и получил от партнёров по команде едкую кличку — Игрочишка.

Кем станет Big Boss de Russia: Майклом Джорданом или членом «Сладкой парочки»?

А вот в «Спартаке» к Дзюбе относились более снисходительно. Говорят, экс-форвард «красно-белых» и сборной России Роман Павлюченко ласково называл его Малышом — видимо, в противовес серьёзным габаритам нападающего. А игравший за «Спартак» украинский полузащитник Максим Калиниченко дал Артёму более подходящее прозвище — Хряпа, намекая на сходство форварда с известным баскетболистом ЦСКА и сборной России Виктором Хряпой.

Выступавший за «Зенит» эквадорец Кристиан Нобоа вообще с благоговением относился не только к Дзюбе, но и к другим игрокам «сине-бело-голубых». Кокорина, например, он назвал Королём, другого форварда Сердара Азмуна — Иранским Месси, а Дзюбе достались сразу два «почётных звания» от Нобоа — Человек года и Big Boss de Russia. Последнее, конечно же, связано с грандиозным выступлением капитана российской сборной на домашнем чемпионате мира 2018 года.

Кристиан Нобоа Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Между тем Артёма ничему не научил эпизод с Эмери — и вот он уже бросает камни вслед Роберто Манчини. Известный итальянский специалист действительно провёл у руля «Зенита» не самый удачный сезон-2017/18, по итогам которого питерцы в третий раз кряду остались без Лиги чемпионов.

Мы все его с улыбкой вспоминаем. Да он вообще не тренер. Когда ты после четырёх месяцев работы не знаешь, кто у тебя правша, а кто левша, о чём тут говорить? Говорю же, он не тренер, а бизнесмен, — снова « зажёг » Дзюба в интервью «Спорт-Экспрессу».

Что ж, теперь у «Зенита» есть Дедуля, с которым команда выиграла уже второй подряд чемпионат страны. А сам экс-Игрочишка задумывается о золотом хет-трике — «чтоб как у „Чикаго Буллз“ было». Легендарная команда НБА правила бал в 90-х годах прошлого века, и если «сине-бело-голубым» удастся сохранить титул триумфаторов РПЛ и через год, наверное, Артём без ложной скромности сменит свой игровой номер (22), увеличив его на единичку. Ведь под 23-м номером на площадку выходил Его Воздушество Майкл Джордан. Тогда, глядишь, и соответствующее прозвище к зенитовскому форварду приклеится.

А пока... Пока Дзюбе при избытке чувства юмора явно не всегда хватает ума, сообразительности и умения сказать «стоп» своей буйной фантазии. Думается, уже все мало-мальски интересующиеся футболом пользователи соцсетей успели оценить совместный «эротический номер» в исполнении Артёма и Сердара Азмуна в раздевалке после чемпионского матча с «Краснодаром». Даже не касаясь сейчас взрывоопасной темы межэтнических отношений (как отреагируют на подобные экзерсисы на родине Азмуна — в Исламской республике Иран?), можно легко предположить, что обоих футболистов болельщики других клубов с радостью запишут в ряды сексуальных меньшинств.

А самым безобидным прозвищем для обоих игроков «Зенита» теперь наверняка станет классическое: «Сладкая парочка». Хотя, наверное, гораздо лучше быть Иранским Месси. Ну, или на худой конец — Игрочишкой...