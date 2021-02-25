Пропавшего отца вратаря «Ливерпуля» нашли мёртвым

https://static.news.ru/photo/abf55b84-7751-11eb-899d-96000091f725_660.jpg Фото: senorflopper/twitter.com

Отца вратаря английского футбольного клуба «Ливерпуль» Алисона Бекера обнаружили мёртвым.

Об этом в своём Twitter сообщил журналист Карлос Ласерда.

ATENÃÃO!



Infelizmente o pai dos goleiros Alisson e Muriel foi encontrado sem vida!



Minha solidariedade! — Carlos Lacerda (@reporterlacerda) February 25, 2021

Ранее стало известно, что мужчина пропал, когда отправился к водоёму на своём участке недалеко от города Ринкао-ду-Инферно в Бразилии. Прибывшие на место спасатели осмотрели водоём в поисках его тела. Однако из-за темноты поиски пришлось приостановить. Бекера-старшего нашли утром. Причина смерти не называется. По предварительным данным, на его теле не обнаружено никаких признаков насильственной смерти.

Помимо 28-летнего Алисона, у Жозе Бекера есть ещё старший сын 34-летний Муриэл — вратарь бразильского «Флуминенсе».

Свои соболезнования братьям выразили представители футбольного клуба «Интернасионал», за который они ранее играли, пишет ESPN.

21 февраля стало известно о смерти матери экс-футболиста «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо. Мигуэлина Дос Сантос скончалась от коронавирусной инфекции. Ей был 71 год. Пожилая женщина была госпитализирована в декабре. Её поместили в отделение интенсивной терапии. Сам экс-футболист переболел коронавирусной инфекцией в октябре. У него заболевание протекало без симптомов, писал NEWS.ru.