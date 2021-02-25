Пропавшего отца вратаря «Ливерпуля» нашли мёртвым

Ранее стало известно, что мужчина пропал, когда отправился к водоёму на своём участке недалеко от города Ринкао-ду-Инферно в Бразилии. Прибывшие на место спасатели осмотрели водоём в поисках его тела. Однако из-за темноты поиски пришлось приостановить. Бекера-старшего нашли утром. Причина смерти не называется. По предварительным данным, на его теле не обнаружено никаких признаков насильственной смерти.
Помимо 28-летнего Алисона, у Жозе Бекера есть ещё старший сын 34-летний Муриэл — вратарь бразильского «Флуминенсе».
Свои соболезнования братьям выразили представители футбольного клуба «Интернасионал», за который они ранее играли, пишет ESPN.
21 февраля стало известно о смерти матери экс-футболиста «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо. Мигуэлина Дос Сантос скончалась от коронавирусной инфекции. Ей был 71 год. Пожилая женщина была госпитализирована в декабре. Её поместили в отделение интенсивной терапии. Сам экс-футболист переболел коронавирусной инфекцией в октябре. У него заболевание протекало без симптомов, писал NEWS.ru.