Пробник счастья: «Спартак» вёл со счётом 2:0, но проиграл «Лестеру»

«Спартак» в домашнем матче группового этапа Лиги Европы проиграл «Лестеру». По ходу встречи московская команда даже вела со счётом 2:0, но затем пропустила четыре мяча. Рассказываем подробнее об обидном поражении «красно-белых».

В ожидании чуда

Матч предыдущего тура с «Наполи» окончательно запутал спартаковских болельщиков. Практически все ждали разгрома и продолжения пике москвичей в турнире, а получили сенсационную волевую победу. Она позволила «Спартаку» вернуться в борьбу за выход из группы, так что к игре с «Лестером» у российских фанатов появился сдержанный оптимизм.

Расчёт был на то, что москвичи выложатся на 200 процентов, а англичане сыграют спустя рукава. И, если повезёт, ещё и полурезервным составом. И неважно, что даже такой состав «лис» по именам на три головы сильнее самого оптимального сочетания игроков «Спартака».

Однако «Лестер» выставил на матч вполне боевой состав, из по-настоящему ключевых игроков в основе не хватало лишь форварда Джейми Варди и защитника Тимоти Кастаня. Остальные были на месте: Джеймс Мэддисон, Юри Тилеманс, Келечи Ихеаначо и другие футболисты способны доставить проблемы командам гораздо статуснее «Спартака».

Москвичи же выпустили практически такой же состав, как и в дерби с «Динамо». Отличие было лишь одним: неплохо вписавшийся в игру «красно-белых» Максимилано Кофрие в обороне уступил место Николаю Рассказову. Россиянин присел на лавку после серии ошибок, так что его присутствие в составе вызывало беспокойство. Зато в запас вернулся герой матча с «Наполи» Квинси Промес, восстановившийся от травмы.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Короли реализации

Именно Рассказов совершил первый «привоз». Уже на первой минуте защитник в простой ситуации не попал по мячу, которым тут же завладел Патсон Дака. Опасный прострел прервал Самюэль Жиго, а голевой момент после углового был нивелирован офсайдом. Через шесть минут Рассказов упустил опекаемого им Ихеаначо, который сыграл на опережение после флангового прострела. К счастью, нигериец не смог подстроиться под мяч.

Несмотря на жару у ворот «Спартака», первыми забили именно хозяева. Гол на 11-й минуте получился немного курьёзным, хотя ему предшествовала отличная контратака. Зелимхан Бакаев здорово бросил в прорыв Александра Соболева, тот отыгрался с партнёром и вновь получил мяч. После этого форвард решил пробить из не самой очевидной ситуации, однако помог рикошет. Каспер Шмейхель не успел переместиться в ближний угол, и хозяева повели в счёте.

После этого эпизода оборону «Спартака» ждали страшные минуты. «Лестер» обрушился на соперника всей атакующей мощью, а голкиперу москвичей Александру Максименко приходилось регулярно вступать в игру. В некоторых моментах гостям просто не везло.

Из положительного в игре «Спартака» в первом тайме стоит отметить лёгкость, с которой «красно-белые» преодолевали середину поля. Особая заслуга в этом принадлежала Бакаеву, который здорово тащил мяч, и Александру Соболеву, который отлично за него цеплялся. Правда, с не меньшей лёгкостью к штрафной «Спартака» подбирался и «Лестер». При этом в завершающей стадии острее были гости.

На перерыв москвичи могли уйти королями. На последних минутах Виктор Мозес обокрал Чаглара Сеюнджу и выкатил мяч под удар Джордану Ларссону. Тот чётко пробил мимо Шмейхеля и забил свой первый мяч в сезоне. Однако экстаз фанатов «красно-белых» быстро сменился разочарованием. Через считаные секунды футболисты «Лестера» непонятным образом смогли вывести один на один с вратарём Дака, который пробил мимо Максименко.

Но и 2:1 в пользу спартаковцев — удивительный итог первого тайма. У команды было полтора момента, которые она воплотила в два гола.

Матч 3-го тура Лиги Европы «Спартак» – «Лестер» Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Трёшка по-африкански

Через пару минут после возобновления игры «Спартак» пропустил. «Лестеру» удалась отличная атака, которую Дака завершал ударом с метра в пустые ворота. Снова не обошлось без ошибки Рассказова, который не удержал автора голевой передач Ихеаначо.

На пропущенный мяч хозяева отреагировали на удивление мужественно. Команда не рассыпалась и бросилась атаковать, но пропустила контратаку. Снова не обошлось без зоны Рассказова, именно туда пошла передача Джеймса Мэддисона, а с мячом снова встретился Дака. Замбиец в третий раз переиграл Максименко и окончательно оформил переворот в игре. Ну как же просто и быстро это произошло!

После этого сушкой игры занялся «Лестер». Англичане здорово комбинировали и редко отдавали мяч «красно-белым». Те пытались что-то придумать впереди, но защита гостей выглядела спокойно и обстоятельно. А вот Дака был в огне: его снова вывели один на один, а он опять с хладнокровием серийного убийцы реализовал момент. С таким парнем «Лестеру» и Варди не нужен.

Спокойно довести матч до победы у «Лестера» не вышло. На 86-й минуте россиян вернул в игру Соболев, который оформил дубль после паса на пустые ворота от Мозеса. Однако повторить трюк из матча с «Динамо» не получилось. Цвета у клубов хоть и схожи, но англичане всё-таки повыше уровнем. Так что три очка достались им.

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«Спартак» провёл отличную игру в атаке и отвратительную в обороне, но в целом поражение от «Лестера» неожиданным не стало. Стоит поблагодарить москвичей хотя бы за самоотдачу и яркий футбол, а рассуждать о турнирных перспективах бессмысленно. Они у «красно-белых» изначально были туманными, нужно продолжать биться за очки в каждом матче.