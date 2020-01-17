Президент пятигорского футбольного клуба «Машук КМВ» Александр Сахтариди подтвердил, что игроки команды делали ставки на спорт.
Футболисты ПФЛ, ставившие на матчи своей команды, играют за «Машук КМВ»? К сожалению, это действительно так, —
цитируетСахтариди «Чемпионат».
Он подчеркнул, что только один из трёх футболистов принадлежит «Машуку», двое других были в аренде и уже покинули клуб.
Ранее сообщалось, что три игрока из клубов Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) были уличены в ставках на игры своих команд, писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен