https://static.news.ru/photo/0ea5945c-3936-11ea-a4ab-fa163e074e61_660.jpg Александр Сахтариди Фото: фкмашук.рф

Президент пятигорского футбольного клуба «Машук КМВ» Александр Сахтариди подтвердил, что игроки команды делали ставки на спорт.

Футболисты ПФЛ, ставившие на матчи своей команды, играют за «Машук КМВ»? К сожалению, это действительно так, — цитирует Сахтариди «Чемпионат».

Он подчеркнул, что только один из трёх футболистов принадлежит «Машуку», двое других были в аренде и уже покинули клуб.

Ранее сообщалось, что три игрока из клубов Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) были уличены в ставках на игры своих команд, писал NEWS.ru.