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Президент «Барселоны» объявил об отставке Кике Сетьена

03:11, 17 августа 2020
Кике Сетьен Кике Сетьен Фото: Maria Jose Segovia/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент футбольного клуба «Барселона» Жозеп Мария Бартомеу после собрания руководства «сине-гранатовых» заявил, что Кике Сетьен оставит пост главного тренера.

Сетьен уходит, — цитирует Бартомеу Tiempo de Juego в Twitter.

Специалист возглавил клуб в январе 2020 года. Тогда в чемпионате Испании «сине-гранатовые» по очкам шли вровень с мадридским «Реалом». Однако под руководством 61-летнего Сетьена в итоге проиграли Королевскому клубу борьбу за чемпионство.

14 августа «Барселона» с треском проиграла четвертьфинал немецкой «Баварии» (2:8). После того разгрома Бартомеу заявил о скорых переменах в клубе.

Ранее NEWS.ru сообщал, что разгромное поражение «Барселоны» от «Баварии» (2:8) породило слухи о скорой отставке главного тренера каталонцев Кике Сетьена. Соответственно, испанские СМИ «начали поиск» его преемника для «сине-гранатовых». Основным претендентом на пост главного тренера гранда мирового футбола считается аргентинский специалист Маурисио Почеттино, работавший в лондонском «Тоттенхэме».

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