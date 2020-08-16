Президент «Барселоны» объявил об отставке Кике Сетьена

https://static.news.ru/photo/aad4cf66-e01e-11ea-beba-fa163e074e61_660.jpg Кике Сетьен Фото: Maria Jose Segovia/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент футбольного клуба «Барселона» Жозеп Мария Бартомеу после собрания руководства «сине-гранатовых» заявил, что Кике Сетьен оставит пост главного тренера.

Сетьен уходит, — цитирует Бартомеу Tiempo de Juego в Twitter.

Bartomeu confirma a @deportescope el adiÃ³s de Quique SetiÃ©n



El presidente se lo ha confirmado a @victor_nahe a la salida de una reuniÃ³n con la cÃºpula del Barcelona https://t.co/Q32aAsNXJS — Tiempo de Juego (@tjcope) August 16, 2020

Специалист возглавил клуб в январе 2020 года. Тогда в чемпионате Испании «сине-гранатовые» по очкам шли вровень с мадридским «Реалом». Однако под руководством 61-летнего Сетьена в итоге проиграли Королевскому клубу борьбу за чемпионство.

14 августа «Барселона» с треском проиграла четвертьфинал немецкой «Баварии» (2:8). После того разгрома Бартомеу заявил о скорых переменах в клубе.

Ранее NEWS.ru сообщал, что разгромное поражение «Барселоны» от «Баварии» (2:8) породило слухи о скорой отставке главного тренера каталонцев Кике Сетьена. Соответственно, испанские СМИ «начали поиск» его преемника для «сине-гранатовых». Основным претендентом на пост главного тренера гранда мирового футбола считается аргентинский специалист Маурисио Почеттино, работавший в лондонском «Тоттенхэме».