Президент «Барселоны» объявил об отставке Кике Сетьена

Специалист возглавил клуб в январе 2020 года. Тогда в чемпионате Испании «сине-гранатовые» по очкам шли вровень с мадридским «Реалом». Однако под руководством 61-летнего Сетьена в итоге проиграли Королевскому клубу борьбу за чемпионство.
14 августа «Барселона» с треском проиграла четвертьфинал немецкой «Баварии» (2:8). После того разгрома Бартомеу заявил о скорых переменах в клубе.
Ранее NEWS.ru сообщал, что разгромное поражение «Барселоны» от «Баварии» (2:8) породило слухи о скорой отставке главного тренера каталонцев Кике Сетьена. Соответственно, испанские СМИ «начали поиск» его преемника для «сине-гранатовых». Основным претендентом на пост главного тренера гранда мирового футбола считается аргентинский специалист Маурисио Почеттино, работавший в лондонском «Тоттенхэме».