«Постная рожа»: Уткин предложил название дерби между «Динамо» и ЦСКА

https://static.news.ru/photo/df7fa456-b62f-11eb-bad1-96000091f725_660.jpg Василий Уткин Фото: Alexander Wilf/Global Look Press

Блогер Василий Уткин предложил название дерби между «Динамо» и ЦСКА. В своём Telegram-канале он отметил, что постепенно в российском футболе появляются названия, в частности, связанные с географией. Однако «бело-голубые» и «красно-синие» определяют один город, да и главное московское противостояние давно определено.

Можно назвать дерби ЦСКА — Динамо Великопостным. Раз оно без мяса. Или просто Постным. Но это хуже, ведь есть выражение «постная рожа». И оно не напоминает ни о радости побед, ни об оскале напряженной игры с многолетней историей, — написал Уткин.

Связано это с тем, что динамовцы «дружат» с армейцами и на стадионах довольно часто можно услышать кричалку «Москва без мяса» (как принято называть болельщиков «красно-белых»).

Между тем он предложил переименовать встречи между «Спартаком» и ЦСКА в «Большое Московское» или «Гран-дерби».

Матч заключительного, 30-го тура Российской премьер-лиги между «Динамо» и ЦСКА начнётся в воскресенье, 16 мая, в 14:00 по московскому времени.

Ранее завершился финальный, 42-й тур первенства Футбольной национальной лиги. По итогам розыгрыша прямые путёвки в Российскую премьер-лигу получили «Крылья Советов» из Самары и «Нижний Новгород». При этом стыковых матчей между 13-й, 14-й командами РПЛ и третьим, четвёртым местами ФНЛ не будет.