В матче 12-го тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) футбольный клуб «Ростов» в гостях уверенно победил московский ЦСКА (3:1). В общении с журналистами после окончания встречи полузащитник «жёлто-синих» и сборной Болгарии Ивелин Попов отметил, что «армейцы», несмотря на все проблемы, продолжают оставаться одни из ведущих клубов РПЛ, и посетовал, что наступающая пауза в чемпионате на матчи сборных может помешать «Ростову» в дальнейших сражениях.

— До второй добавленной к основному времени матча минуты «Ростов» выигрывал у ЦСКА со счётом 3:0, но пропустил гол с пенальти. Не жалеете, что не смогли удержать разгромную победу?

— Действительно, вместо того чтобы пропустить, мы ранее могли забить ещё и выиграть 4:0 или 5:0. Но сожаления нет, потому что ЦСКА был одним из топ-клубов РПЛ и остаётся им. Перед этим туром «армейцы» вообще лидировали в чемпионате, поэтому мы очень довольны, что обыграли их.

— Можно ли сказать, что «Ростов» полностью переиграл теперь уже экс-лидера чемпионата?

— Нет, я бы так не сказал. Надо быть реалистами: наше преимущество над ЦСКА не было подавляющим. Первые 10-15 минут матча соперник действовал очень агрессивно, нам приходилось обороняться. И во втором тайме москвичи тоже очень много атаковали, мяч чаще находился на нашей половине поля. Но главное — счёт на табло, а он — в пользу «Ростова».

Хорен Байрамян и Ивелин Попов fc-rostov.ru

— Почему в заявке на матч с ЦСКА не было Романа Ерёменко?

— Он заболел. Тренировался всю неделю, но буквально за день до матча, к сожалению, заболел.

— Два первых мяча в ворота «армейцев» забил Хорен Байрамян, которого трудно назвать главным бомбардиром вашей команды. Вас удивила его результативность?

— Нет, ничуть. Хорен много работает на тренировках, отдаёт все силы команде — поэтому сегодня заслуженно отличился.

— Задачу «Краснодара» облегчали серьёзные проблемы ЦСКА в обороне?

— Ничего такого не почувствовал. У ЦСКА хорошая команда, квалифицированный тренер, и я думаю, они решат свои проблемы. А мы стараемся обращать внимание только на свою игру.

— «Ростов» теперь вышел на первое место в таблице РПЛ.

— Это хорошо (улыбается).

— У вас в начале встречи был неплохой момент, когда хорошо пробили издали, и вратарь «армейцев» Игорь Акинфеев с трудом отбил мяч. Могли положить начало уверенной победе «Ростова»...

— Да, мог, но не получилось. Главное, что выиграли. Все ребята, которые сегодня были на поле, выложились даже не на сто, а на 110 процентов. Все отработали, сделали то, о чём нам говорил тренер.

Игорь Акинфеев Сергей Лантюхов/News.ru

— Год назад «Ростов» в Москве обыграл «армейцев» с минимальным счётом, теперь победа могла быть разгромной. Привыкаете побеждать ЦСКА на выезде?

— Ни о каком привыкании не может быть речи. ЦСКА — одна из больших команд в российском чемпионате, поэтому к таким соперникам нужно всегда относиться с уважением. Выиграли — и хорошо, двигаемся дальше.

— Но «Ростов» теперь тоже постепенно становится одной из больших команд в РПЛ, так ведь?

— Мы все этого хотим: игроки, руководство клуба, тренерский штаб, наши болельщики. Сегодня сделали ещё один шаг в этом направлении. Но большим клубом не станешь за один день. Главное — продолжать это движение, шаг за шагом.

— После этого тура в чемпионате РПЛ наступает двухнедельная пауза на игры сборных. Согласны, что набравшему хороший ход «Ростову» она не пойдёт на пользу?

— Думаю, да, однозначно помешает. И не только «Ростову», но и всем другим командам, отправляющим много игроков в сборные. Десять дней вне клуба — это очень большой отрезок, мы выпадаем из тренировочного ритма своего клуба, на это время привыкаем к другим требованиям тренерского штаба, после чего требуется шесть-семь дней, чтобы полноценно вернуться к клубным делам.