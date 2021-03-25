Полузащитник «Зенита» Оздоев высказался о скандале с интимным видео Дзюбы

https://static.news.ru/photo/8e06c3b6-8e16-11eb-ad1f-96000091f725_660.jpg Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Полузащитник «Зенита» и сборной России Магомед Оздоев прокомментировал скандал с утечкой интимного видео Артёма Дзюбы.

Футболист подчеркнул, что никогда не лезет в личную жизнь других людей.

У меня своя есть, она меня и волнует. Я поддержал Дзюбу как партнёра по команде и моего друга. Он ничего плохого в той ситуации никому не сделал, — отметил Оздоев.

Он также заявил о важности чувства юмора Дзюбы для коллектива. По его словам, игрок, способный одной шуткой разрядить обстановку, необходим каждой команде, передаёт «Спорт-Экспресс».

Ранее NEWS.ru писал, что Артём Дзюба записал обращение, в котором попросил злых и недалёких людей отписаться от него в Instagram.

В начале ноября в Интернете появилось видео, которое Дзюба снял на свой телефон. В этом ролике футболист занимается самоудовлетворением. После этого он был временно отлучён от сборной России. По словам главного тренера национальной команды Станислава Черчесова, это было сделано для того, чтобы все могли «остыть».