Дзюба записал обращение к злым и недалёким людям

https://static.news.ru/photo/116136be-87ce-11eb-a519-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Футболист «Зенита» и сборной России Артём Дзюба записал обращение, в котором попросил злых и недалёких людей отписаться от него в Instagram.

Ну не пишите всякие гадости, когда вы оскорбляете, злорадствуете. Зачем вы на меня подписаны, зачем мне пишете? Я этого искренне не понимаю. Ну это ладно. Это ваш удел. Впереди сборная, очень интересный этап. Нам нужно объединиться, сплотиться в этот момент. Пожалуйста, давайте все будем добрее, терпимее друг к дружке, — сказал Дзюба.

Он также сказал, что падают все, но кто-то сдаётся, а кто-то — нет. А вставать надо с высоко поднятой головой.

15 марта NEWS.ru писал, что Дзюба вошёл в состав сборной к отборочным играм ЧМ-2022. 24 марта Россия сыграет с командой Мальты, 27 марта дома примет Словению, а 30 марта россияне в гостях встретятся со словаками.