Польский футболист «Краснодара» заявил, что не вернётся в Россию

Польский футболист «Краснодара» заявил, что не вернётся в РоссиюПольский футболист «Краснодара» Крыховяк заявил, что не вернётся в Россию
Покинувший Россию польский полузащитник «Краснодара» Гжегож Крыховяк заявил, что не вернётся в страну, несмотря на действующий контракт с клубом. Об этом сообщил портал Sport.pl. 32-летний футболист хочет любой ценой разорвать контракт с «Краснодаром».
Его позиция более радикальна, чем у остальных легионеров команды. Поляк
Контракт с «Краснодаром» продолжает действовать, и Крыховяк не намерен соглашаться на условия клуба о его временной приостановке.
7 марта стало известно о том, что Международная федерация футбола (ФИФА) разрешит иностранным игрокам, выступающим в Российской премьер-лиге (РПЛ), приостанавливать контракты с клубами РФ.
Ранее Крыховяк собрал всех иностранных игроков «Краснодара» и убедил их покинуть клуб из-за ситуации на Украине.