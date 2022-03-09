18+

Рубрики

Медиа

Архив

Футбол

Польский футболист «Краснодара» заявил, что не вернётся в Россию

Польский футболист «Краснодара» Крыховяк заявил, что не вернётся в Россию
19:08, 09 марта 2022
Польский футболист «Краснодара» заявил, что не вернётся в Россию Гжегож Крыховяк Фото: fckrasnodar/vk.com
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Покинувший Россию польский полузащитник «Краснодара» Гжегож Крыховяк заявил, что не вернётся в страну, несмотря на действующий контракт с клубом. Об этом сообщил портал Sport.pl. 32-летний футболист хочет любой ценой разорвать контракт с «Краснодаром».

Его позиция более радикальна, чем у остальных легионеров команды. Поляк не может представить себе возвращение в Россию.

Контракт с «Краснодаром» продолжает действовать, и Крыховяк не намерен соглашаться на условия клуба о его временной приостановке.

7 марта стало известно о том, что Международная федерация футбола (ФИФА) разрешит иностранным игрокам, выступающим в Российской премьер-лиге (РПЛ), приостанавливать контракты с клубами РФ.

Ранее Крыховяк собрал всех иностранных игроков «Краснодара» и убедил их покинуть клуб из-за ситуации на Украине.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео