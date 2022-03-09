Польский футболист «Краснодара» заявил, что не вернётся в Россию

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Покинувший Россию польский полузащитник «Краснодара» Гжегож Крыховяк заявил, что не вернётся в страну, несмотря на действующий контракт с клубом. Об этом сообщил портал Sport.pl. 32-летний футболист хочет любой ценой разорвать контракт с «Краснодаром».

Его позиция более радикальна, чем у остальных легионеров команды. Поляк не может представить себе возвращение в Россию.

Контракт с «Краснодаром» продолжает действовать, и Крыховяк не намерен соглашаться на условия клуба о его временной приостановке.

7 марта стало известно о том, что Международная федерация футбола (ФИФА) разрешит иностранным игрокам, выступающим в Российской премьер-лиге (РПЛ), приостанавливать контракты с клубами РФ.

Ранее Крыховяк собрал всех иностранных игроков «Краснодара» и убедил их покинуть клуб из-за ситуации на Украине.