ФИФА разрешит иностранным игрокам приостановить контракты с клубами РПЛ

ФИФА разрешит иностранным игрокам приостановить контракты с клубами РПЛTimes: ФИФА разрешит иностранным игрокам приостановить контракты в клубами РПЛ
Международная федерация футбола (ФИФА) разрешит иностранным игрокам, выступающим в Российской премьер-лиге (РПЛ), приостанавливать контракты с российскими клубами, сообщает New York Times. Официальное решение должно быть в ближайшие дни.
По данным источника, организация предложила иностранным футболистам
Ранее сообщалось, что польский футболист «Краснодара» Гжегож Крыховяк собрал всех иностранных игроков и убедил их покинуть клуб из-за ситуации на Украине. Решение было принято единогласно.