ФИФА разрешит иностранным игрокам приостановить контракты с клубами РПЛ

Международная федерация футбола (ФИФА) разрешит иностранным игрокам, выступающим в Российской премьер-лиге (РПЛ), приостанавливать контракты с российскими клубами, сообщает New York Times. Официальное решение должно быть в ближайшие дни.

По данным источника, организация предложила иностранным футболистам приостановить контракты с клубами РПЛ и временно стать игроками зарубежных команд. Новые соглашения будут рассчитаны до 30 июня. После того, как сроки контрактов будут исчерпаны легионеры должны будут вернуться в прежние команды.

Ранее сообщалось, что польский футболист «Краснодара» Гжегож Крыховяк собрал всех иностранных игроков и убедил их покинуть клуб из-за ситуации на Украине. Решение было принято единогласно.