Полиция, музыка, Шнуров: чем живёт Петербург в преддверии Суперкубка До главного матча лета остаются сутки, в Питере почти всё готово

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

До первого официального матча нового футбольного сезона остаются сутки. 9 июля в Санкт-Петербурге пройдёт встреча за Суперкубок России, в котором сыграют «Зенит» и «Спартак». Для нашего футбола это крупнейшее событие, сложно вспомнить более яркий матч с точки зрения вывески, чем этот. Корреспондент NEWS.ru приехал в Питер в ожидании увидеть город, живущий футболом. Что он увидел на самом деле — сейчас расскажет.

За день до игры, на которую придёт около 60 тысяч зрителей, футбольного ажиотажа в городе нет вообще. Единственное, что напоминает о приближающемся крупном футбольном событии — огромное количество полицейских в городе. Таксист обратил на это внимание и сказал, что в тех точках, в которых они есть сегодня, их не было раньше никогда.

Но полицейские в выходные матча «Зенит» — «Спартак» — это очень естественная история. За последние годы не было ни одного такого матча, где проблем с фанатами не было бы вообще. Что-то всегда было: фанатов «Спартака» били дубинками, не выпускали с арены, излишне жёстко проверяли, были стычки с полицией в метро, были драки между фанатами.

Крупных, правда, не было с середины 2000-х годов, эта часть околофутбольной культуры, кажется, уже ушла в прошлое. Сейчас стенка на стенку уже не дерутся. Либо делают это так, что никто об этом не знает.

В эти выходные полицейским, скорее всего, активно включаться не придётся, так как из-за известного закона о Fan ID, в Санкт-Петербург не приехала активная часть фанатов «Спартака». Фан-движение, поддерживающее команду голосом, баннерами и прочими видами перфоманса, бойкотирует все матчи, пока этот закон не будет отменён.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За несколько часов прогулки по городу на улице удалось встретить лишь одного человека, одетого в форму одной из играющих завтра команд и, как ни странно, это был болельщик «Спартака». Мужчина средних лет. Он сказал нам, что болеет за красно-белых всю жизнь, несмотря на то, что живёт в Петербурге. Таких, кстати, в городе немало. Этот болельщик уверен, что завтра москвичи победят со счётом 3:1.

Общая обстановка вокруг матча такая, что говорят больше не о самой игре, а о том, какие музыкальные группы выступят до и после матча. Суперкубок даже уже называют музыкальным фестивалем, где в антракте сыграют в футбол. Доля правды в этом есть, учитывая, что на поле выйдут две команды футболистов, и, как минимум, три музыкальных группы: «Танцы Минус», «Би-2» и МакSим, популярная у фанатов «Спартака».

Интересно, что изначально выступить должна была группа «Ленинград», но этого не случится из-за прямого указания губернатора Беглова. Во всяком случае, местные говорят об этом вполне уверенно. У них со Шнуровым, судя по всему, давняя «дружба». Удивительно, что выступит группа «Би-2», которая неоднократно публично выражала позицию против спецоперации, выпускала соответствующие клипы, а так же отказывалась выступать на площадках, где «красовалась» буква Z.

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press Сергей Шнуров

О самом матче говорят меньше, чем об этом. И это не удивительно: российский футбол сейчас находится в кризисе, причём в самом его начале. Сборная не будет играть ни в каких международных турнирах, клубы отстранены от еврокубков, Премьер-лигу уже покинула большая часть легионеров и почти наверняка, покинут и остальные. Уровень команд уже сильно упал и будет падать дальше. Соревноваться игроки будут только друг с другом, без возможности пробовать свои силы против лучших. В таких условиях очень сложно делать вид, что всё хорошо. И сложно интересоваться футболом так же, как это было ещё полгода назад.

Но всё же если говорить о футболе, то «Зенит» — явный фаворит завтрашнего матча. «Спартак» не выигрывал в Питере с 2012 года и сейчас предпосылок прервать эту серию не больше, чем в любом другом матче. «Зенит» сильнее по составу, богаче, стабильнее, с опытным тренером, играет дома. «Спартак» может рассчитывать только на удачу и на то, что сине-бело-голубые проведут очень плохой матч. Они могут. Но проблема в том, что даже если «Зенит» сыграет очень плохо, то всё равно скорее всего победит. Но может появиться хоть какая-то интрига. А сейчас самыми интригующими выглядят такие вопросы: освистают ли болельщики «Зенита» песню МакSим «Знаешь ли ты». И какие из своих хитов споют «Танцы минус».