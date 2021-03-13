Поезд набирает ход: «Локомотив» расправился с «Сочи» и вышел на 4-е место

В рамках 22-го тура Российской премьер-лиги московский «Локомотив» на своём поле принимали «Сочи».

Героем матча стал полузащитник «железнодорожников» Рифат Жемалетдинов, оформивший три голевые передачи, позволившие «Локо» победить 3:1. В составе москвичей дублем отметился нападающий Франсуа Камано, для которого эти голы стали первыми в российском чемпионате, ещё один мяч забил Фёдор Смолов. У южан на 58-й минуте отличился Артур Юсупов.

Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru