Подписчики раскритиковали Карпина за внешний вид в новогоднюю ночь

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что национальная команда проиграла Англии на футбольном Евро-2020, поскольку не хотела портить отношения «со стратегическим партнёром». Такую трактовку разгрома со счётом 0:4 бывший комик привёл в новогоднем видеообращении.

В 1/4 финала мы проиграли Англии. Проиграли только потому, что наши ребята не желали испортить отношения Украины со стратегическим партнёром, — отметил Зеленский. Была ли это шутка или президент Украины...