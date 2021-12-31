Подписчики раскритиковали Карпина за внешний вид в новогоднюю ночь

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин опубликовал новогоднее фото с семьёй в Instagram и нарвался на критику. Подписчикам не понравились штаны наставника национальной команды.
С Новым годом, народ! — подписал семейное фото Карпин.
Публикация вызвала интерес у подписчиков. Многие сконцентрировали своё внимание на внешнем виде тренера. Наибольшие вопросы вызвали штаны Валерия Карпина: «Валерий Георгиевич, штаны-то наденьте», «Георгич, это колготки. Как-то несолидно», «Георгич! Ты куда штаны закатал?», «Я, конечно, извиняюсь...но джинсы Валерича — это отдельный разговор», «Валерий, у вас джинсы короткие, на размер меньше брали?».