Эрнесто Вальверде отправлен в отставку после того как «Барселона» под его руководством немыслимым образом проиграла мадридскому «Атлетико» в полуфинальном поединке Суперкубка Испании. Новым главным тренером «сине-гранатовых» назначен 61-летний Кике Сетьен.

Во всём виноват абсурдный Суперкубок

Начать стоит с того, что судьба Вальверде решилась на турнире, регламент которого мог показаться абсурдным, а многие испанские болельщики так и не смогли воспринять новую формулу проведения Суперкубка Испании. Если раньше это был один-единственный матч, в котором встречались чемпион и обладатель Кубка страны прошлого сезона, то теперь организаторы увеличили число участников вдвое, добавив серебряного призёра национального первенства, а также финалиста Кубка.

Абсурдность реформ заключалась даже не в том, что турнир проводился не в августе, перед началом нового сезона, а в январе, прямо в его середине, и даже не в том, что болельщикам пришлось ехать за своими любимыми клубами в Саудовскую Аравию (в погоне за высокими гонорарами руководство Ла лиги готово отправить команды хоть в преисподнюю), а в том, что в финал в итоге вышли как раз те клубы, которых при прежнем формате к борьбе за трофей не допустили бы: мадридские «Реал» и «Атлетико». А чемпион страны «Барселона» и обладатель Кубка «Валенсия» оказались проигравшей — и пострадавшей — стороной в полуфинальных встречах.

Причём крах подопечных Вальверде в поединке с «Атлетико» получился эпическим и обескураживающим. После не самого зрелищного первого тайма, завершившегося нулевой ничьей, «матрасники» сразу после перерыва вышли вперёд, чем, казалось, разбудили лихо. Лионель Месси и Антуан Гризманн дважды забили Яну Облаку, а ещё два гола — от того же Месси и Жерара Пике — были отменены при вмешательстве VAR.

Эрнесто Вальверде Roman Vondrous/Global Look Press

Но затем на поле начало происходить нечто невероятное. Мадридцы, лишь чудом избежавшие счёта 1:4 по ходу второго тайма (касание мяча рукой — или плечом — Месси было едва заметным, а офсайд у Артуро Видаля при голе Пике бригада видеоассистентов высмотрела точно под микроскопом), вдруг волшебным образом преобразились и побежали забивать свои два гола. И за последнюю десятиминутку встречи вырвали победу, в которую, наверное, уже не верили даже самые ярые поклонники команды Диего Симеоне!

Переварить это фиаско руководство «Барселоны» так и не смогло. И пока «Реал» с «Атлетико» в мадридском дерби определяли обладателя Суперкубка Испании (им в итоге стал «Королевский клуб», победивший в серии пенальти — 4:1), в стане каталонцев, как говорится, пошёл процесс. Для начала боссы клуба обратились к Хави Эрнандесу — легендарному полузащитнику «Барсы», который после завершения карьеры только начал осваивать азы тренерской профессии, возглавив катарский клуб «Аль-Садд».

Хави и Иньеста — не на стороне «Барсы»

Разумеется, Вальверде был крайне раздражён, что за его спиной начались переговоры с возможным преемником. Впрочем, и Хави, которому в конце января стукнет 40, заявил, что не хотел бы принимать поспешных решений, чего от него требовали в «Барселоне». А Андрес Иньеста — партнёр Хави по золотым временам «сине-гранатовых» (именно при активном содействии этого дуэта лет десять назад Лео Месси вышел на пик своей карьеры), ныне выступающий за японский клуб «Виссел Кобе», и вовсе пристыдил боссов каталонской команды.

Если всё было именно так, как пишут, то клуб поступил некрасиво. К тренеру всегда должно быть уважение. То, как всё было обставлено, расстраивает больше всего. Такие действия лишь ослабляют позицию тренера. Для меня «Барселона» всё ещё выделяется на фоне других команд, и видеть её проблемы нелегко, поскольку я знаю, на что она способна, — заявил Иньеста изданию Onda Cero.

Между тем говорить об ослаблении позиций Вальверде не приходилось, поскольку это было бы слишком мягкой характеристикой сложившейся ситуации. Наставника, пришедшего в каталонский клуб летом 2017 года, выигравшего с «Барсой» два чемпионских титула, а в нынешнем сезоне ведущего равную борьбу с «Реалом» в Ла лиге (после первого круга оба гранда набрали по 40 очков, оторвавшись от преследователей — «Атлетико» и «Севильи» на пятиочковую дистанцию), фактически уже приговорили к отставке. И хотя его трёхлетний контракт истекал летом нынешнего года, стало ясно, что отработать его до конца 55-летнему специалисту не удастся.

Эрнесто Вальверде Joan Valls/Global Look Press

Возможно, боссы «сине-гранатовых» были движимы желанием сыграть на опережение. Ведь «Барселоне», помимо ожесточённой борьбы с «Реалом» за титул в национальном чемпионате, предстоит плей-офф Лиги чемпионов, в которой при Вальверде клуб не смог добиться никаких успехов. А в минувшем сезоне и вовсе был унижен английским «Ливерпулем», сумевшим выиграть ответный полуфинал со счётом 4:0 после разгрома в первом 0:3 и сделать решающий шаг к завоеванию главного клубного трофея Старого Света.

Так вот теперь, когда из-за травмы на несколько месяцев выбыл один из ключевых форвардов Луис Суарес (уругвайцу уже провели операцию), «Барсе» наверняка потребуется свежая кровь. И до закрытия зимнего трансферного окна руководство клуба наверняка постарается сделать пару-тройку громких приобретений. Ну а под эти кадровые вливания можно «подогнать» и смену главного тренера.

От Севильи до «Гранады», или Поклонник Месси и шахмат в роли испанского Кононова

С кандидатурой нового наставника в стане каталонцев определились весьма оперативно. Правда, она вызывает множество вопросов. 61-летний Кике Сетьен, контракт с которым подписан на два с половиной года, до лета 2022-го, хоть и считается живым символом клуба «Расинг» из Сантандера, за который отыграл более десяти сезонов, а затем выводил его в качестве тренера в первый дивизион (игроками этой команды в своё время были два российских Дмитрия — Радченко и Попов), но в серьёзных командах до сих пор не работал.

Да, про Сетьена известно, что он является большим поклонником шахмат и даже когда-то садился за доску против экс-чемпионов мира Анатолия Карпова и Гарри Каспарова, но специалистов по шахматам футбольным в Ла лиге хватает и без него. Достаточно было посмотреть основное время финального поединка за Суперкубок Испании, чтобы убедиться, как умеют «сушить» игру подопечные Диего Симеоне, и как не идут на излишний риск и «размен фигур» бойцы Зинедина Зидана.

Впрочем, про Кике Сетьена говорят, что он всегда был большим поклонником «Барселоны», её игрового стиля и лично Лео Месси, постоянно высказываясь о каталонцах и их главной звезде в превосходных тонах. Кроме того, в бытность главным тренером севильского «Бетиса» Сетьену удалось в первый и последний раз в своей карьере обыграть «Барселону» на «Камп Ноу», да ещё и с феерическим счётом 4:3.

Возможно, эта победа так впечатлила боссов «сине-гранатовых», что они уже тогда задумались о приглашении малоизвестного специалиста. Болельщикам московского «Спартака» хорошо знакома такая ситуация: ведь Олег Кононов в своё время тоже возглавил «красно-белых» вскоре после результативной победы (3:2) его тульского «Арсенала» на «Открытие Арене».

И если Хави, ещё не наработавший достаточного тренерского опыта, выглядел вполне логичным выбором хотя бы как один из символов и носителей игрового стиля «Барсы», то приглашение Сетьена сильно смахивает на бессистемные шарахания, присущие руководству того же «Спартака» в поисках нового Массимо Карреры. Или напоминает недавнюю историю «Реала», расставшегося после позапрошлого сезона с Зиданом, но затем жестоко об этом пожалевшего. И, в конце концов, вернувшего Зизу обратно.

Но какой смысл теперь проводить аналогии — «сине-гранатовые» свой выбор сделали. И уже в ближайшее воскресенье, 19 января, Кике Сетьену предстоит дебют в роли наставника обожаемой им «Барселоны», которая на своём поле примет «Гранаду». Посмотрим, каким получится переход от Севильи (не забываем про последнее место работы Сетьена — «Бетис») до «Гранады» у нового главного тренера каталонцев.