https://static.news.ru/photo/7a5afc1a-3327-11ea-8805-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/brfootball

Второй полуфинальный матч Суперкубка Испании, прошедший на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Саудовской Аравии, закончился победой «Атлетико» со счётом 3:2.

Первый год забил полузащитник «Атлетико» Коке в начале второго тайма, через пять минут нападающий «Барселоны» Месси сравнял счёт, а форвард Антуан Гризманн вывел команду вперёд. Но в конце матча по мячу в ворота «сине-гранатовых» забили нападающие «Атлетико» Альваро Мората и Анхель Корреа.

В финале Суперкубка «Атлетико» сыграет с мадридским «Реалом», обыгравшим накануне «Валенсию», 12 января в 21:00 мск.

Как сообщал NEWS.ru ранее, «Барселона» рассчитывает подписать полузащитника «Палмейраса» Матеуса Фернандеса. Как пишет Mundo Deportivo, каталонцы предложили за футболиста 6 миллионов евро, но сделка может не состояться, так как частью прав на хавбека владеет «Ботафого». Если «Ботафого» не даст добро не переезд в Европу, то «сине-гранатовым» придётся отказаться от идеи подписать Фернандеса.