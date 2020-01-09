Второй полуфинальный матч Суперкубка Испании, прошедший на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Саудовской Аравии, закончился победой «Атлетико» со счётом 3:2.
Первый год забил полузащитник «Атлетико» Коке в начале второго тайма, через пять минут нападающий «Барселоны» Месси сравнял счёт, а форвард Антуан Гризманн вывел команду вперёд. Но в конце матча по мячу в ворота «сине-гранатовых» забили нападающие «Атлетико» Альваро Мората и Анхель Корреа.
В финале Суперкубка «Атлетико» сыграет с мадридским «Реалом», обыгравшим накануне «Валенсию», 12 января в 21:00 мск.
Как сообщал NEWS.ru ранее, «Барселона» рассчитывает подписать полузащитника «Палмейраса» Матеуса Фернандеса. Как пишет Mundo Deportivo, каталонцы предложили за футболиста 6 миллионов евро, но сделка может не состояться, так как частью прав на хавбека владеет «Ботафого». Если «Ботафого» не даст добро не переезд в Европу, то «сине-гранатовым» придётся отказаться от идеи подписать Фернандеса.
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