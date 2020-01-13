Бывший полузащитник футбольного клуба «Барселона» Андрес Иньеста, выступающий в японском «Виссел Кобе» считает, что руководство «сине-гранатовых» поступило некрасиво по отношению к экс-капитану испанской команды.
Если всё было именно так, как пишут, то клуб поступил некрасиво. К тренеру всегда должно быть уважение, — приводит слова Иньесты Onda Cero, добавив, что подобные действия только «ослабляют позицию тренера».
35-летний хавбек выступал за «Барселону» с 2002 по 2018 год и является девятикратным чемпионом Испании, шестикратным обладателем Кубка Испании, семикратным обладателем Суперкубка Испании и четырёхкратным победителем Лиги чемпионов.
Ранее NEWS.ru писал, что бывший игрок футбольного клуба «Барселона» Хави Эрнандес и главный тренер «Аль-Садда» отказался возглавить бывшую команду.
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