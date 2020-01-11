https://static.news.ru/photo/0b237786-35da-11ea-b6e9-fa163e074e61_660.jpg Хави Фото: yangyuanyong/Xinhua/Global Look Press

Бывший капитан футбольного клуба «Барселона» Хави Эрнандес и главный тренер «Аль-Садда» отказался возглавить бывшую команду.

Одна из причин — желание экс-полузащитника выстроить работу в катарском коллективе с нуля, то есть провести с командой предсезонную подготовку, сообщает Mundo Deportivo, добавив, что 39-летний футболист не готов принимать «сине-гранатовых» в середине текущего сезона на фоне неудовлетворительных результатов клуба.

Кроме того, специалист остался недоволен требованием руководства «Барселоны» предоставить ответ максимально быстро.

Хави назначен главным тренером катарцев 28 мая 2019 года. Со своими подопечными испанский специалист завоевал Кубок шейха Яссима, который проводится с 1976 года.

Основным кандидаотм на пост наставника «Барсы» является бывший главный тренер лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино.

Руководство испанского футбольного клуба «Малага» уволило с поста главного тренера из-за интимного видео с его участием, которое было опубликовано в Интернете, ранее писал NEWS.ru.