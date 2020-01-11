https://static.news.ru/photo/f0f9739c-352a-11ea-b726-fa163e074e61_660.jpg Виктор Санчес дель Амо Фото: Jose Manuel Alvarez Rey/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Руководство испанского футбольного клуба «Малага» уволило с поста главного тренера из-за интимного видео с его участием, которое было опубликовано в Интернете.

В заявлении на официальном сайте «Малаги» отмечается, что инцидент нанёс серьёзный ущерб имиджу клуба.

До объявления нового тренера командой будет руководить Серхио Пелликер, который ранее был помощником главного тренера.

Ранее NEWS.ru писал о том, что испанец Хави может официально возглавить футбольный клуб «Барселона» на следующей неделе.