Испанец Хави может официально возглавить футбольный клуб «Барселона» на следующей неделе.
Было решено, что Хави будет тренером «Барселоны» со следующей недели. Он хочет в пятницу выиграть с «Аль-Саддом» финал Кубка против «Аль-Духаиль», — написал в Twitter журналист Мохамед Нахлех.
Он также отметил, что агент Хави находится в Дохе и согласовывает оставшиеся детали контракта с «Барселоной».
Хави возглавил катарский клуб «Аль-Садд» в мае 2019.
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