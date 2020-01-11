https://static.news.ru/photo/acd94130-3523-11ea-a012-fa163e074e61_660.jpg Хави Фото: imago-images.de/Global Look Press

Испанец Хави может официально возглавить футбольный клуб «Барселона» на следующей неделе.

Было решено, что Хави будет тренером «Барселоны» со следующей недели. Он хочет в пятницу выиграть с «Аль-Саддом» финал Кубка против «Аль-Духаиль», — написал в Twitter журналист Мохамед Нахлех.

Он также отметил, что агент Хави находится в Дохе и согласовывает оставшиеся детали контракта с «Барселоной».

Хави возглавил катарский клуб «Аль-Садд» в мае 2019.

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