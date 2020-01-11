https://static.news.ru/photo/7f61a62c-351c-11ea-b8ac-fa163e074e61_660.jpg Олег Веретенников Фото: rubin-kazan.ru

Футбольный клуб «Рубин» официально объявил о том, что Олег Веретенников вошёл в тренерский штаб казанской команды.

50-летний специалист будет помогать главному тренеру Леониду Слуцкому.

Веретенников неоднократно становился лучшим бомбардиром чемпионатов России. Большую часть карьеры провёл в волгоградском «Роторе». Этот же клуб был его предыдущим местом работы, с января по декабрь 2019 года он был главным тренером «Ротора-2», который выступает в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ).

Ранее казанский «Рубин» расторг контракт с защитником Виталием Денисовым по соглашению сторон. Также казанскую команду покинул исландский нападающий Видар Кьяртанссон, принадлежащий «Ростову». Клубы досрочно разорвали арендное соглашение, писал NEWS.ru.