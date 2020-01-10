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Главный тренер «Фейеноорда» Дик Адвокат подтвердил информацию о том, что заинтересован в услугах нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина.

Как пишет De Telegraaf, специалист отметил, что заполучить игрока «сине-бело-голубых» будет крайне проблематично. Я не верю, что этот трансфер может свершиться. Вряд ли в «Зените» захотят отпустить Кокорина в «Фейеноорд»...