Виталий Денисов Виталий Денисов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Казанский футбольный клуб «Рубин» расторг контракт с защитником Виталием Денисовым по соглашению сторон.

Также казанскую команду покинул исландский нападающий Видар Кьяртанссон, принадлежащий «Ростову». Клубы досрочно разорвали арендное соглашение, сообщает пресс-служба «Рубина».

Денисов и Кьяртанссон выступали за команду с июня 2019 года.

Ранее полузащитник Валерий Громыко перешёл из белорусского футбольного клуба «Шахтёр» (Солигорск) в тульский «Арсенал», писал NEWS.ru.

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