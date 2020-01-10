Казанский футбольный клуб «Рубин» расторг контракт с защитником Виталием Денисовым по соглашению сторон.
Также казанскую команду покинул исландский нападающий Видар Кьяртанссон, принадлежащий «Ростову». Клубы досрочно разорвали арендное соглашение, сообщает пресс-служба «Рубина».
Денисов и Кьяртанссон выступали за команду с июня 2019 года.
Ранее полузащитник Валерий Громыко перешёл из белорусского футбольного клуба «Шахтёр» (Солигорск) в тульский «Арсенал», писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен