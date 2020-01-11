https://static.news.ru/photo/b243846c-357f-11ea-ad75-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/realmadrid

Мадридский «Реал» победил «Атлетико» в серии пенальти.

Как основное, так и добавленное время матча завершились ничьей со счётом 0:0, но в серии пенальти мадридцы взяли верх со счётом 4:1. Пенальти в «Атлетико» неудачно исполнили Сауль Ньигес и Томас Парти.

Таким образом, «Реал» стал обладателем Суперкубка Испании в 11-ый раз.

Как писал NEWS.ru ранее, «Реал Мадрид» не намерен отпускать 32-летнего нападающего Карима Бензема. Испанский клуб готов продлить контракт с французским форвардом до лета 2023 года. Действующее соглашение истекает в июне 2021-го, сообщает AS.