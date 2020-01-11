Мадридский «Реал» победил «Атлетико» в серии пенальти.
Как основное, так и добавленное время матча завершились ничьей со счётом 0:0, но в серии пенальти мадридцы взяли верх со счётом 4:1. Пенальти в «Атлетико» неудачно исполнили Сауль Ньигес и Томас Парти.
Таким образом, «Реал» стал обладателем Суперкубка Испании в 11-ый раз.
Как писал NEWS.ru ранее, «Реал Мадрид» не намерен отпускать 32-летнего нападающего Карима Бензема. Испанский клуб готов продлить контракт с французским форвардом до лета 2023 года. Действующее соглашение истекает в июне 2021-го, сообщает AS.
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