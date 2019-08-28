News.ru подвёл итоги выступления футбольного клуба «Краснодар» в квалификации Лиги чемпионов, призывая не устраивать истерик и избегать приклеивания ярлыков.

Эпидемия травм, жёсткий график, стратегические просчёты

Итак, Россия вновь осталась без третьей команды в групповом турнире Лиги чемпионов. До «Краснодара» наши клубы четырежды пытались прыгнуть на недосягаемую высоту, но ни одна из этих попыток увеличить наше представительство в главном еврокубковом турнире до трёх команд не увенчалась успехом. «Быки», казалось, могли стать первопроходцами на этом пути в своём первом же появлении в Лиге чемпионов, но не сложилось.

Если принять во внимание сухую и бесстрастную цифирь, то похвастаться дебютантам Лиги чемпионов нечем. Одна победа и три поражения в четырёх матчах квалификационных раундов при разнице мячей 4-9, действительно, выглядят удручающе. Но давайте не забывать об объективных факторах. Первый и самый главный из них — эпидемия травм.

Ещё пару месяцев назад селекционные успехи южан вызывали лишь уважение и белую зависть конкурентов. Казалось, состав команды отлично укреплён под Лигу чемпионов. Однако уже по ходу предсезонных сборов начались кадровые потери. Сначала на длительный срок выбыли полузащитники Юрий Газинский и Виктор Классон — важнейшие игроки «чёрно-зелёных» последних лет. Затем травмировались капитан команды, центральный защитник Александр Мартынович и нападающий Ари. Наконец, пополнил этот печальный список недавний звёздный новичок — французский хавбек Реми Кабелля, которого на полгода отправил в руки эскулапов и физиотерапевтов разрыв крестообразной связки колена.

fckrasnodar.ru

Вал травм вкупе с жесточайшим графиком игр быстро организовал «Краснодару» ещё одну серьёзную проблему — перегруженность целого ряда футболистов ввиду отсутствия возможностей для ротации состава. Будь в строю хотя бы парочка ключевых игроков, находившихся в лазарете, — Мураду Мусаеву и его помощникам было бы значительно проще дозировать игровое время, кому-то давая передышку, а другим — дополнительную возможность проявить себя.

Разумеется, не обошлось и без стратегических ошибок тренерского штаба, что объясняется нехваткой опыта игры на столь высоком уровне. В первом поединке с «Олимпиакосом» на выезде до 79-й минуты при счёте 0:1 «быки» действовали абсолютно верно, пытаясь забить столь важный мяч в гостях. Но когда команда получила второй гол в свои ворота, наставникам следовало мгновенно отреагировать и сосредоточить все усилия подопечных на сохранении хотя бы отставания в два мяча. Однако «Краснодар» продолжал лезть вперёд, как бык на новые ворота, причём делал это на фоне серьёзной усталости. В итоге соперник, идеально сыграв на контратаках, забил ещё два мяча и фактически решил судьбу всего противостояния, превратив ответный матч в формальность.

Проглотим комковатый блин

Второе за неделю поражение от греков (1:2) породило волну упрёков в адрес команды Мурада Мусаева, а кто-то даже не постеснялся использовать в своих комментариях унизительные характеристики в адрес «быков». А ведь пару недель назад те же самые люди восхищались великолепной победой «Краснодара» в гостях над португальским «Порту» с двумя эффектными голами молодого таланта Магомеда-Шапи Сулейманова и были в восторге от того, как наш клуб после домашнего поражения 0:1 не пал духом и всё-таки одолел «драконов» по сумме двух игр.

fckrasnodar.ru

Давайте вобьём себе в голову и заучим как дважды два: российские клубы — далеко не фавориты на европейской арене, а следовательно (цитируем Андрея Аршавина), наши ожидания — это наши проблемы. Не нужно витать в облаках эйфории, наивно полагая, что если «Краснодар» прошёл «Порту», то он обязан проходить и «Олимпиакос». Лучше последите за клубом из Пирея в предстоящем групповом турнире Лиги чемпионов — и убедитесь, что это команда хорошего европейского уровня.

У каждого клуба, тем более, у дебютанта Лиги чемпионов, могут случаться срывы даже в лучшие свои времена. Вспомните спартаковские 0:7 от «Ливерпуля» в позапрошлом декабре — а ведь команда Массимо Карреры в том, послечемпионском сезоне показывала на порядок более эффективный и зрелищный футбол, чем в «золотом» чемпионате годом ранее.

Кстати, спросите любого болельщика: что лучше — после фиаско в Ливерпуле разгромить 3:0 ЦСКА или после 3:0 в Мадриде с «Реалом» проиграть дома чешской «Виктории» и остаться четвёртыми в группе Лиги чемпионов? Думаю, подавляющее большинство выберет первый вариант.

Поэтому давайте лучше вместе проглотим этот первый комковатый блин «Краснодара» в главном еврокубке, радуясь тому, что симпатичная и играющая команда Мусаева продолжит европейскую кампанию в Лиге Европы. А в Лигу чемпионов она ещё вернётся, будьте уверены. И попадёт туда напрямую, без всяких квалификационных раундов.