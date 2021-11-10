По факту хищения денег из ФК «Астана» возбуждено уголовное дело

В Казахстане возбуждено уголовное дело по факту хищения денег из местного футбольного клуба «Астана». Как информирует Telegram-канал «Мутко против», заявление об этом подал российский футбольный функционер Дмитрий Васильев, который сейчас входит в экспертный совет фонда — учредителя «Астаны».

Отмечается , что хищение денежных средств происходило в период с 2018 по 2021 год через составление фиктивных агентских контрактов. Подобные схемы были реализованы в процессе приобретения таких футболистов, как Валерий Чуперка, Фатос Бечирай, Исламбек Куат, Лопес Фернандес Энрике и Семир Смайладжик. Также схему применили при заключении контракта с бывшим наставником коллектива, легендой московского «Спартака» Андреем Тихоновым.

На данный момент в хищении денежных средств подозреваются генеральный директор футбольного клуба Михаил Гурман и Давид Лория, занимавший данную должность ранее. 30 октября местный суд постановил провести выемку финансовых документов из «Астаны».

ФК «Астана» был основан в 2009 году. С того момента он успел шесть раз выиграть чемпионат Казахстана, трижды завоевать Кубок и пять раз — Суперкубок страны. В разное время за клуб успели поиграть такие известные футболисты, как Андрей Тихонов, Егор Титов, Максим Шацких и Джордже Деспотович.

Ранее сообщалось, что бывший футболист сборной России, главный тренер «Астаны» Андрей Тихонов получил двухлетнюю дисквалификацию за демарш во время матча чемпионата Казахстана с «Кайратом». Причина такого решения заключается в том, что в конце первого тайма «Астана» в полном составе покинула поле и отправилась в подтрибунное помещение в знак несогласия с решениями судьи.