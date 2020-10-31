Петербургский «Зенит» снова вышел на первое место в чемпионате России

https://static.news.ru/photo/9ce6015a-1c45-11eb-b445-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В матче 13-го тура чемпионата России по футболу «Зенит» из Санкт-Петербурга обыграл подмосковные «Химки» со счётом 2:0 и сместил столичный «Спартак» с лидирующей позиции в таблице.

Игра состоялась 1 ноября на «Арене Химки» в Московской области. Первый мяч пересёк линию ворот подмосковного клуба на 18-й минуте. Гол забил Андрей Мостовой.

Второй мяч в ворота подмосковной команды отправил Александр Ерохин. Окончательный счёт встречи игрок установил на 78-й минуте.

По итогам матча «Зенит» набрал 27 очков и сравнялся со «Спартаком». Однако московский клуб уступает «сине-бело-голубым» по разнице забитых и пропущенных мячей. Поэтому клуб из города на Неве вышел на первое место в турнирной таблице. Сместить его с лидерской позиции может столичный ЦСКА, на счету которого 25 очков и один матч в запасе. В воскресенье, 1 ноября, «армейцы» сыграют против волгоградского «Ротора». Встреча начнётся в 16:30.

Накануне «Спартак» на своём стадионе проиграл «Ростову» с минимальным счётом 0:1.

Как ранее писал NEWS.ru, главный тренер ростовчан Валерий Карпин прокомментировал победу над столичным коллективом.