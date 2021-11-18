Первый тренер отреагировал на желание Зобнина снизить зарплату в «Спартаке»

Первый тренер Романа Зобнина Сергей Духовников считает, что критические высказывания болельщиков могли заставить полузащитника Романа Зобнина обратиться к руководству «Спартака»» с просьбой понизить ему зарплату. При этом наставник признался «Чемпионату», что лично с игроком не контактировал, а также назвал его «скромным сибирским парнем». Ранее в СМИ появлялась информация, что Зобнин получал в «Спартаке» чуть более € 3 млн в год. Теперь, согласно сведениям, он будет получать около € 2 млн.

Ничего не слышал о желании Зобнина снизить себе зарплату в «Спартаке». Никакой связи с Ромой нет. Что я могу сказать… Значит, счастливый человек. Видимо, критика подействовала. Вот такой наш скромный сибирский парень, — заявил Духовников.

Зобнин известен по выступлениям за тольяттинскую «Академию» и московское «Динамо». Состав ««Спартака»» он пополнил в 2016 году. За «красно-белых» Зобнин провёл 163 матча, в которых отметился девятью голами и 14 результативными передачами. В сезоне-2016/17 он помог команде в 10-й раз завоевать титул чемпиона России.

Ранее бывший пресс-атташе сборной России по футболу Илья Казаков сообщил, что Зобнин обратился к руководству «Спартака» с просьбой уменьшить ему зарплату. Спортсмен посчитал свой заработок слишком высоким.