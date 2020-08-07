Первый канал покажет Суперкубок России по футболу

Первый канал покажет прямую трансляцию Суперкубка России по футболу. Матч покажут в прямом телевизионном эфире, на сайте Первого канала, в мобильном приложении «Первый», на официальном канале на YouTube и в группе в социальной сети «Одноклассники».
Как сообщает дирекция общественных связей Первого канала, за игрой можно будет наблюдать в десктопной и мобильной версиях соцсети, а также в приложениях на iOS и Android.
Призовой фонд Суперкубка России по футболу составит 20 млн рублей. Победитель получит 70% из этой суммы.
В прошлом году призовой фонд составлял 30 млн рублей. Его сокращение связано с пандемией коронавирусной инфекции.
Матч Суперкубка между чемпионом Российской премьер-лиги и обладателем Кубка России «Зенитом» и московским «Локомотивом», который завоевал серебро РПЛ, пройдёт 7 августа в 19:00 по московскому времени, писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен