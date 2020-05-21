ПАОК хочет расторгнуть контракт с экс-хавбеком ЦСКА Вернблумом

https://static.news.ru/photo/57aac4b8-9bfd-11ea-a372-fa163e074e61_660.jpg Понтус Вернблум Фото: PAOKFOOTBALL/facebook.com

Футбольный клуб ПАОК намерен досрочно расторгнуть контракт с бывшим полузащитником московского ЦСКА Понтусом Вернблумом.

33-летний швед перешёл в греческий коллектив в августе 2018 года и в первом же сезоне завоевал чемпионство. Однако из-за травм хавбек пропустил 62 игры (528 дней) за два года, являясь одним из самых высокооплачиваемых футболистов команды. Из-за пандемии коронавируса ПАОК финансово сильно пострадал, в связи с чем руководство клуба приняло решение разорвать соглашение, которое действует до лета 2021 года, сообщает SportExpressen.

Если договор будет расторгнут, то Вернблум с большим процентом вероятности вернётся в шведский «Гётеборг».

Понтус Вернблум перешёл к «армейцам» в январе 2012 года из нидерландского «АЗ Алкмар» за €3 млн. За 6 лет в клубе он сыграл в 224 матчах, набрав 30 очков (22 гола и 18 результативных передач). В составе «красно-синих» он стал трёхкратным чемпионом России, двукратным обладателем Суперкубка России и победителем Кубка России.

Другой бывший нападающий ЦСКА Сейду Думбия сообщил, что жалеет об уходе из московского коллектива и задумывается над возможностью вернуться, писал NEWS.ru.