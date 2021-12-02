Отец Романа Ерёменко сказал, почему сын не хочет возвращаться в Россию

Алексей Ерёменко, отец бывшего футболиста ЦСКА и «Ростова» Романа Ерёменко, ответил, что его сын не планирует возвращаться в Россию по семейным обстоятельствам. По его словам, во многом на это решение повлияли проблемы с визой, которую полузащитник прежде получал максимум на три месяца. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на ERR.ee.

Почему не планирует возвращаться в Россию? По семейным обстоятельствам. Всё дело в сложности с семьёй. У него трое детей школьного возраста, они ходят в английскую школу. Жена Романа — финка, которая родилась в Америке. Дома в семье говорят на финском и английском. Прежде они получали визу в Россию только на три месяца. Представляете себе переезд с тремя детьми в Россию на три месяца и эти постоянные поездки туда-обратно? А когда началась пандемия коронавируса, с визами стало ещё сложнее. Поэтому семья вышла на первое место, — сказал Алексей Ерёменко.

При этом отец футболиста заявил, что Роман готов возобновить карьеру и в настоящий момент ждёт предложений от клубов. По словам Алексея Ерёменко, финские команды заинтересованы в услугах его сына, но тот пока не готов выступать в местном чемпионате.

Роман Ерёменко известен по выступлениям за финской «Яро», итальянские «Удинезе» и «Сиену», украинское «Динамо» из Киева, а также российские «Рубин», ЦСКА, «Спартак» и «Ростов». В составе ЦСКА он становился чемпионом России, вместе с «Рубином» завоёвывал Кубок и Суперкубок страны.

Ранее нападающий московского «Спартака» Александр Соболев заверил, что никогда не пытался спровоцировать отставку из команды португальского специалиста Руя Витории. Как сказал футболист, организовать это невозможно, а подобные предположения делают люди, которые хотят «похайпиться на неудачах «Спартака».