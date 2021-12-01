Соболев назвал бредом слухи о том, что «сливал» Виторию

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев заверил, что никогда не пытался спровоцировать отставку из команды португальского специалиста Руя Витории. Как сказал футболист «Российской газете», организовать это невозможно, а подобные предположения делают люди, которые хотят «похайпиться не неудачах «Спартака».

Он главный тренер — как мы можем ему не верить? У каждого тренера есть свои особенности. Мы стараемся выполнять все установки Витории, верим в его идеи. Тренировки у него интересные. Кстати, до меня доходили слухи, якобы Соболев сливает тренера. Я вас умоляю — как это можно сделать? Бежишь один в один и специально бьёшь мимо? Опять же, это пишут люди, которые хотят похайпиться на неудачах «Спартака». Это полный бред, — сказал Соболев.

Он также добавил, что с момента начала сезона поведение Витории, а также тренировочный процесс команды не претерпели изменений. Соболев отметил, что португальский специалист имеет своё видение и пытается воплотить его.

Витория возглавил «Спартак» 1 июня 2021 года. Под его руководством московская команда провела 23 матча, в которых одержала семь побед, шесть раз сыграла вничью и потерпела 10 поражений. На данный момент «красно-белые» занимают 10-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), имея в своём активе 20 очков.

Ранее статистический портал Euro Club Index назвал санкт-петербургский «Зенит» главным фаворитом на победу в чемпионате России по футболу сезона-2021/22. Согласно его данным, шансы «сине-бело-голубых» на победу составляют 86,2%. При этом шансы «Спартака» на победу оцениваются как нулевые.