Статистический портал ECI: шансы на победу «Спартака» в РПЛ составляют 0%

Статистический портал Euro Club Index назвал санкт-петербургский «Зенит» главным фаворитом на победу в чемпионате России по футболу сезона-2021/22. Согласно его данным, шансы «сине-бело-голубых» на победу составляют 86,2%. При этом шансы «Спартака» на победу оцениваются как нулевые.

Как сообщается на официальном сайте ECI, «Зенит» с большим отрывом возглавляет таблицу главных претендентов на победу в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ). Ближайшим преследователем петербуржцев является «Динамо», чьи шансы оцениваются в 9,7%. Далее идут «Сочи» (1,7) и «Локомотив» (1,3%), пятую строчку делят ЦСКА и «Краснодар» (оба — 0,4%).

После 16 туров «Спартак» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ. В активе подопечных Руя Витории значится 20 очков.

Ранее главный тренер итальянского футбольного клуба «Наполи» Лучано Спаллетти заявил, что в России есть серьёзные команды, которые знают, как себя вести. Однако московский «Спартак» к ним не относится. По мнению наставника, «красно-белые» считают, что они могут делать всё что захотят.