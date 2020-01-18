https://static.news.ru/photo/bf9f577c-3a33-11ea-9c83-fa163e074e61_660.jpg Абдулманап Нурмагомедов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Отец прославленного бойца MMA Хабиба Нурмагомедова признался в любви к московскому «Спартаку», чем раззадорил дагестанских болельщиков.

Абдулманап Нурмагомедов выложил в Instagram снимок, на котором спартаковские футболисты Георгий Джикия, Роман Зобнин и Зелимхан Бакаев поддерживают его сына. Он написал, что более 50 лет поддерживает «красно-белых», и назвал «Спартак» родным клубом.

Некоторые дагестанские болельщики в комментариях возмутились, что Нурмагомедов-старший оказался болельщиком не «Анжи». Другие ответили им, что в дни юности отца Хабиба махачкалинского клуба ещё не было.

Абдулманап Нурмагомедов, писал NEWS.ru в начале года, пожелал, чтобы его сын вновь вышел на бой с Конором Макгрегором и снова победил, чтобы «хейтеры замолчали».