Отец прославленного бойца MMA Хабиба Нурмагомедова признался в любви к московскому «Спартаку», чем раззадорил дагестанских болельщиков.
Абдулманап Нурмагомедов выложил в Instagram снимок, на котором спартаковские футболисты Георгий Джикия, Роман Зобнин и Зелимхан Бакаев поддерживают его сына. Он написал, что более 50 лет поддерживает «красно-белых», и назвал «Спартак» родным клубом.
Некоторые дагестанские болельщики в комментариях возмутились, что Нурмагомедов-старший оказался болельщиком не «Анжи». Другие ответили им, что в дни юности отца Хабиба махачкалинского клуба ещё не было.
Абдулманап Нурмагомедов, писал NEWS.ru в начале года, пожелал, чтобы его сын вновь вышел на бой с Конором Макгрегором и снова победил, чтобы «хейтеры замолчали».
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