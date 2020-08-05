Новый сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) стартует уже через несколько дней, в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ) уже прошли стартовые туры. Самое время узнать, в каком виде предстанут российские клубы в сезоне 2020/21. NEWS.ru подготовил подборку новых игровых форм. Некоторые презентации заставят вас смеяться.

«Зенит» (Санкт-Петербург)

Чемпионы России были одни из первых, кто презентовал новый комплект. Традиционный синий цвет, на этот раз изображённый в стиле градиент, лёг в основу домашнего комплекта, а светло-серый — гостевого. Новая форма питерцев, по задумке создателей, должна стать олицетворением новых побед.

«Локомотив» (Москва)

Серебряный призёр РПЛ подошёл к презентации формы достаточно креативыно. Они совместно с техническим спонсором подготовили ролик на тему: «Как должна выглядеть форма «Локомотива»? Ролик получился очень ярким и оригинальным. А главное: он смог вобрать в себя все ценности футбольного клуба. Сама форма выглядит, кстати, тоже очень стильно.

«Краснодар»

«Краснодар» для своей домашней формы выбрал зелёный и чёрный цвет, а для выездной — белый. Оба комплекта украшены интересными геометрическими узорами, но главное состоит в другом. Отдельные части формы — рукава и внешняя сторона футболки — являются воздухопроницаемыми. Это стало возможно благодаря использованию «дышащего» жаккарда. Вот они, высокие технологии!

«Ростов» (Ростов-на-Дону)

Определённо, премия за лучшую презентацию формы уходит «Ростову». Южане решили представить новый комплект в виде мини-сериала. Валерий Карпин, Павел Мамаев, Хорен Байрамян и другие предстали в образе «Джентльменов» Гая Ричи.

Перед ростовскими гангстерами стоит важная цель — они должны похитить новый комплект формы. Получится у них задуманное или нет — главная интрига межсезонья. В Сети пока доступна только первая серия. Что же, запасаемся терпением (и попкорном) и ждём следующих эпизодов. А ребятам из «Ростова» говорим браво! Так и должна работать пресс-служба.

«Динамо» (Москва)

Главным источником вдохновения для создателей формы «Динамо» стала Москва, а точнее башни «Москва Сити». Прямые линии, встречающиеся на обоих комплектах, являются прямой отсылкой к небоскрёбам. А вот вратарский комплект в «Динамо» решили посвятить легендарному Алексею «Тигру» Хомичу.

«Спартак» (Москва)

Конечно, более креативный подход «красно-белые» проявили при создании тизера, посвященного трансферу Александра Кокорина. Для анонса же формы они ограничились одной фотокарточкой. Но, в конце концов, не это самое важное. Главное, чтобы форма была удобной и красивой. Оценить первый параметр нам не удастся, а вот со вторым показателем всё в порядке. Особенно это касается домашнего комплекта. Форму окаймляют чёрные полоски — выглядит это довольно стильно.

«Уфа»

Пожалуй, наиболее осмысленный подход к созданию формы проявили в футбольном клубе «Уфа». Они изобразили на своих комплектах Уральские горы. Выбор на горы пал не просто так. В связи с отсутствием возможности выезжать за границу, сейчас активно развивается внутренний туризм. Таким образом своей формой они захотели привлечь внимание к тризму в Башкирском регионе. Эту историю они подкрепили динамичным роликом. На выходе получилась отличная работа во всех аспектах.

«Урал» (Екатеринбург)

«Урал» не изменяет себе — форма представлена в традиционных цветах. Оранжевый — для домашних матчей, белый — для гостевых. Ролик-презентация тоже выполнен в достаточно классическом виде.

«Ахмат» (Грозный)

Главное, на что необходимо обратить внимание при обсуждении новой формы «Ахмата», это то, что она была создана с учётом мнения болельщиков клуба. Возможно, именно поэтому в ней просматривается некий национальный колорит.

«Балтика» (Калининград, ФНЛ)

Футбольный клуб «Балтика», выступающий в Футбольной национальной лиге (ФНЛ), решил не отставать от старших братьев и подошёл к презентации формы креативно. Судя по всему, для «Балтики» сезон пройдёт в стиле комиксов, раз в ролике-презентации была задействована полнометражная анимация. Исполнение, конечно, оставляет много вопросов, но ребята постарались выйти из зоны комфорта — это уже похвально.

«СКА-Хабаровск» (Хабаровск, ФНЛ)

Все восхитились тем, как «Спартак» представил узбекского футболиста Остона Урумова, но немногие знают, что при создании ролика «красно-белые» вдохновлялись футбольным клубом «СКА-Хабаровск». У кого на ваш взгляд получилось лучше?

«Енисей» (Красноярск, ФНЛ)

«Енисей» пошёл ещё дальше. Футбольный клуб из Красноярска подготовил целое интервью! Администратор «Енисея» сделал акцент на том, что в этом году команда будет играть в традиционных цветах: красном и синем. Чёрная форма, в которой футболисты выступали в прошлом году, и которая так полюбилась многим, будет использоваться теперь в качестве тренировочного комплекта.