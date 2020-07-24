Орещук: сожалею, что не оставили Луценко в «Динамо»

https://static.news.ru/photo/c8fb8ed2-cda2-11ea-83fe-fa163e074e61_660.jpg Евгений Луценко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук поделился своим мнением по поводу третьего места нападающего тульского «Арсенала» Евгения Луценко в списке лучших бомбардиров Российской премьер-лиги (РПЛ). Форвард «оружейников» в этом сезоне забил 15 голов.

Евгений Луценко сделал большой скачок в голеодорском плане. 15 голов в РПЛ — это хороший показатель. Если сейчас отталкиваться от результата, то есть сожаления, что не оставили Луценко в «Динамо». Хотя на то были причины, и весьма веские на тот момент. Я очень рад, что в итоге у Жени всё получилось и он вошёл в тройку бомбардиров по итогу сезона. Всё, что ни делается, — всё к лучшему, — заявил Орещук.

Также специалист рассказал, что будет болеть в предстоящем финале Кубка России, в котором сойдутся «Зенит» и «Химки», за питерскую команду.

Рад тому, что «Динамо» заняло шестое место. Я собирал эту команду. Буду очень надеяться, что «Зенит» выиграет Кубок и «Динамо» отправится в Лигу Европы, — сказал Орещук.

Нападающий Евгений Луценко перешёл в тульский «Арсенал» из «Динамо», в котором выступал с 2016 года. Трансфер состоялся прошлым летом. Футболист присоединился к тульскому клубу на правах свободного агента.

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