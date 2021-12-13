Определился соперник «Зенита» в стыковых матчах Лиги Европы
«Зенит» сыграет с «Бетисом» в стыковых матчах Лиги Европы
Сергей Стариков
Сергей Стариков
15:20, 13 декабря 2021
Санкт-петербургский «Зенит»Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press
Читайте нас в Google Новости
Санкт-петербургский «Зенит» сыграет с испанским «Бетисом» в стыковых мачтах Лиги Европы по футболу сезона-2021/22. Об этом стало известно по результатам жеребьёвки, которая прошла в швейцарском Ньоне. Также были определены участники оставшихся семи пар 1/16 финала.
Первый матч противостояния между «Зенитом» и «Бетисом» пройдёт на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Вторая встреча состоится на стадионе «Бенито Вильямарин».
Стыковые матчи за право квалифицироваться в 1/8 финала Лиги Европы состоятся в феврале. 17 февраля пройдут первые матчи, а неделю спустя (24 февраля) состоятся ответные встречи.
Действующим победителем Лиги Европы является «Вильярреал». В финале розыгрыша турнира в сезоне-2020/21 испанский коллектив взял верх над английским «Манчестер Юнайтед».
Ранее в швейцарском Ньоне завершилась жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов по футболу сезона-2021/2022. Действующий победитель турнира «Челси» сыграет с французским «Лиллем», а финалист в лице «Манчестер Сити» померится силами с триумфатором Лиги Европы прошлого сезона — «Вильярреалом».