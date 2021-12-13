Определился соперник «Зенита» в стыковых матчах Лиги Европы

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Санкт-петербургский «Зенит» сыграет с испанским «Бетисом» в стыковых мачтах Лиги Европы по футболу сезона-2021/22. Об этом стало известно по результатам жеребьёвки, которая прошла в швейцарском Ньоне. Также были определены участники оставшихся семи пар 1/16 финала.

Первый матч противостояния между «Зенитом» и «Бетисом» пройдёт на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Вторая встреча состоится на стадионе «Бенито Вильямарин».

Knockout round play-off draw



Which game are you looking forward to most? #UELdraw | #UEL pic.twitter.com/J7q7sJDiCs — UEFA Europa League (@EuropaLeague) December 13, 2021

Стыковые матчи за право квалифицироваться в 1/8 финала Лиги Европы состоятся в феврале. 17 февраля пройдут первые матчи, а неделю спустя (24 февраля) состоятся ответные встречи.

Действующим победителем Лиги Европы является «Вильярреал». В финале розыгрыша турнира в сезоне-2020/21 испанский коллектив взял верх над английским «Манчестер Юнайтед».

Ранее в швейцарском Ньоне завершилась жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов по футболу сезона-2021/2022. Действующий победитель турнира «Челси» сыграет с французским «Лиллем», а финалист в лице «Манчестер Сити» померится силами с триумфатором Лиги Европы прошлого сезона — «Вильярреалом».