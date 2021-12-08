Определились 12 из 16 участников плей-офф Лиги чемпионов

За день до окончания группового этапа Лиги чемпионов по футболу определились обладатели 12 из 16 путёвок в 1/8 финала турнира. На данный момент определились участники раунда плей-офф в первых четырёх группах, а также четыре команды из квартетов E, F и H — «Бавария», «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Ювентус».

В 1/8 финала Лиги чемпионов квалифицировались «Манчестер Сити» и «Пари Сен-Жермен» (группа A), «Ливерпуль» и «Атлетико» (B), «Аякс» и «Спортинг»©, а также «Реал» и «Интер» (D). Оставшиеся четыре обладателя путёвок в плей-офф будут определены по итогам заключительного дня проведения группового этапа.

На данный момент шансы на попадание в 1/8 финала сохраняют «Барселона» и «Бенфика», «Вильярреал» и «Аталанта», «Зальцбург», «Севилья» и «Вольфсбург».

Ранее сообщалось, что украинские клубы досрочно лишились шансов на выход в весеннюю стадию футбольных еврокубков. Киевское «Динамо» и донецкий «Шахтёр» не смогут подняться выше четвёртого места в своих группах Лиги чемпионов, а «Заря» потеряла шанс занять место выше третьего в квартете Лиги конференций.