Объявлены полуфинальные пары Лиги наций

https://static.news.ru/photo/91f7ce12-359b-11eb-94e1-fa163e074e61_660.jpg Фото: .facebook.com/NazionaleCalcio

Стали известны полуфинальные пары Лиги наций. Так, сборная Италии сыграет с командой Испании, а сборная Бельгии — с командой Франции, следует из сообщения пресс-службы УЕФА.

Жеребьёвка финального турнира Лиги наций прошла 3 декабря после заседания исполкома УЕФА.

Финальный турнир Лиги наций состоится в октябре 2021 года в Италии. Сборная Италии сыграет против испанцев в Милане, а матч Бельгия — Франция пройдёт в Турине.

Ранее NEWS.ru писал, что полузащитник московского футбольного клуба «Локомотив» Гжегож Крыховяк заразился коронавирусом и не сможет принять участие в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов, где соперником «железнодорожников» будет «Ред Булл Зальцбург».

К игре в ЛЧ готовятся 22 футболиста «Локомотива». Заболевших, кроме Крыховяка, в команде нет.