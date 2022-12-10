NPR: футбольный комментатор умер во время матча Аргентина — Нидерланды NPR: футбольный журналист Грант Валь скончался во время матча Аргентина — Нидерланды

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Катар

Футбольный обозреватель из Соединенных Штатов Грант Валь скончался во время освещения матча между Аргентиной и Нидерландами в Катаре, сообщает репортер National Public Radio Рассел Льюис. По его словам, журналист потерял сознание на трибуне для прессы на стадионе «Лусаил» в Дохе. Медики не смогли его спасти. На момент смерти Валю было 48 лет.

Известный футбольный обозреватель Грант Валь скончался в пятницу во время освещения четвертьфинала чемпионата мира по футболу 2022 года между Аргентиной и Нидерландами в Дохе, Катар <...>. Репортеры разбежались, когда Валь потерял сознание. Парамедики прибыли в зону отдыха, где он находился, и провели сердечно-легочную реанимацию. Через много минут его унесли на носилках, используя автоматический грудной компрессор для продолжения сердечно-легочной реанимации, — говорится в сообщении Рассела Льюиса.

Информацию о смерти журналиста подтвердили также его жена и брат.

В начале августа в возрасте 43 лет умер экс-полузащитник московского «Спартака» и сборной Латвии Андрей Рубин. В Латвийской футбольной федерации его назвали одним из лучших футболистов. Представители федерации выразили соболезнования родственникам спортсмена.