Новый тренер «Локомотива» хочет купить нападающего «Монако»

Нападающий екатеринбургского футбольного клуба «Урал» Павел Погребняк высказал своё мнение насчёт того, что руководство московского «Локомотива» не продлило контракт с Юрием Сёминым.

Оставить команду без тренера, который сначала создал её, а потом и возродил, могут только вредители. Лично для меня «Локомотив» без Сёмина не представляет никакого интереса, — цитирует Погребняка «Спорт-Экспресс». В...