Новый тренер «Локомотива» хочет купить нападающего «Монако»

Новый главный тренер московского футбольного клуба «Локомотив» серб Марко Николич хочет видеть в составе команды нападающего французского «Монако» Стевана Йоветича.
Отмечается, что главный тренер «Монако» Роберт Морено готов расстаться с футболистом, который имеет проблемы с коленом, сообщает Mozzart Sport.
В нынешнем сезоне Йоветич сыграл за «Монако» в 13 матчах, забил два гола и отдал одну результативную передачу.
Ранее «Локомотив» официально заявил, что Юрий Сёмин уходит с поста главного тренера команды. Новым наставником «железнодорожников» назначен Марко Николич, который приступил к своим обязанностям с 1 июня.
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