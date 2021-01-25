Нойер побил рекорд Кана по числу «сухих» матчей в Бундеслиге

https://static.news.ru/photo/9094e54c-5e67-11eb-a5a9-fa163e074e61_660.jpg Мануэль Нойер Фото: Frank Hoermann/augenklick/firo Sportphoto/Global Look Press

34-летний капитан и голкипер мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер превзошёл рекорд бывшего вратаря немецкого клуба Оливера Кана по числу матчей в чемпионате Германии без пропущенных мячей.

В воскресенье, 24 января, «Бавария» разгромила на выезде «Шальке» со счётом 4:0. Это был 197-й «сухой» матч для Нойера в Бундеслиге. Кан завершил футбольную карьеру в 2008-м. Он отстоял «на ноль» в 196 матчах из 557 игр в Бундеслиге. Голкипер выступал за «Баварию» с 1994 года.

Мануэль Нойер перешёл в «Баварию» из «Шальке» в 2011 году. С тех пор он восемь раз становился чемпионом Германии, два раза выиграл Лигу чемпионов, а также стал обладателем множества других трофеев вместе с «Баварией».

Ранее лучшим футболистом 2020 года по версии Globe Soccer Awards был назван нападающий «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски. Церемония награждения прошла 27 декабря в Дубае. Поляк опередил Криштиану Роналду («Ювентус») и Лионеля Месси («Барселона»).

Как писал NEWS.ru, Криштиану Роналду признали лучшим бомбардиром 2020 года в топ-5 европейских лиг. Он забил 33 мяча в чемпионате Италии. Второй результат показал поляк Роберт Левандовски, на его счету 32 забитых гола в 2020 году. Чиро Иммобиле из римского «Лацио» стал третьим (28 голов).