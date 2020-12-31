Роналду стал лучшим бомбардиром 2020 года в топ-5 европейских лиг

https://static.news.ru/photo/320a828e-4c56-11eb-871c-fa163e074e61_660.jpg Криштиану Роналду Фото: Lapresse/ Fabio Ferrari/Global Look Press

Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду забил 33 мяча в чемпионате Италии в 2020 году. Он стал лучшим бомбардиром среди игроков пяти ведущих национальных первенств Европы (чемпионаты Англии, Германии, Италии, Испании и Франции).

Второй результат показал поляк Роберт Левандовски из мюнхенской «Баварии», на его счету 32 забитых гола в 2020 году. Чиро Иммобиле из римского «Лацио» стал третьим (28 голов). Пятёрку лучших замкнули египтянин Мохамед Салах, играющий за «Ливерпуль» и норвежец Эрлинг Холанд, представляющий дортмундскую «Боруссию» — у них по 23 забитых мяча.

Без учёта голов, забитых с пенальти, лучшим бомбардиром ведущих лиг является Левандовски — у него 27 мячей «с игры». Далее идут Холанд (22), Роналду (20), Иммобиле (18), Салах и Сон Хын Мин из «Тоттенхэма» (по 17).

Ранее испанское издание Marca признало Левандовского лучшим игроком 2020 года, передавал NEWS.ru. На втором месте оказался Йозуа Киммих, который также выступает за «Баварию». Тройку лидеров замкнул нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе.