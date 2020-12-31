Роберт Левандовски стал лучшим игроком 2020 года

https://static.news.ru/photo/79023d84-4b80-11eb-a66e-fa163e074e61_660.jpg Роберт Левандовски Фото: Fabio Ferrari/Keystone Press Agency/Global Look Press

Форвард «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски признан лучшим футболистом 2020 года по версии издания Marca.

На втором месте оказался Йозуа Киммих, который также выступает за «Баварию». Тройку лидеров замкнул нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе.

Стоит отметить, что форвард «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду расположился на пятом месте в рейтинге. В то же время капитан «Барселоны» Лионель Месси — на 10-м. Также примечательно, что в указанном списке нет игроков из АПЛ.

В десятку также попали Серхио Рамос («Реал»), Неймар (ПСЖ), Карим Бензема («Реал»), Мануэль Нойер («Бавария») и Эрлинг Холанд («Боруссия», Дортмунд).

Ранее NEWS.ru писал, что полузащитник футбольного клуба «Зенит» Магомед Оздоев подвёл итоги уходящего 2020 года.

По его словам, в этом году у команды было очень много хороших матчей. Самым же лучшим футболист считает домашний матч со «Спартаком». В то же время лучшим голом «Зенита» в 2020 году Оздоев считает свой в матче за Суперкубок.