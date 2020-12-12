Нобоа помог «Сочи» одолеть «Спартак»

https://static.news.ru/photo/8674d08e-3c90-11eb-8351-fa163e074e61_660.jpg Фото: pfcsochi/vk.com

Футбольный клуб «Сочи» обыграл московский «Спартак» с минимальным счётом 1:0. В составе хозяев отличился 35-летний Кристиан Нобоа.

Счёт в игре 18-го тура российской Премьер-лиги был открыт на 58-й минуте. Антон Заболотный сделал передачу на полузащитника в штрафной «красно-белых» и Нобоа технично переправил мяч в дальний угол ворот.

После этой победы «Сочи» находится на пятом месте турнирной таблицы с 30 очками, у «Спартака» 35 очков, и он расположился на втором месте.

16 декабря сочинцы в заключительном туре РПЛ 2020 примут московское «Динамо», а «Спартак» в этот же день сыграет с «Зенитом».

Ранее Шамиль Газизов покинул пост главного тренера «красно-белых». Он пояснил, что в какой-то момент между ним и руководством клуба возникли разногласия. Тренер подчеркнул, что на определённом этапе ему показалось, что «разночтений быть не должно». Газизов подчеркнул, что для него изначальны игра и футбол.

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко резко отреагировал на уход Газизова. Он пояснил, что «красно-белые» давно перестали удивлять, а на протяжении 15 лет в клубе происходит «одна и та же балалайка».

Экс-футболист клуба Валерий Кечинов считает, что руководство «Спартака» могли не устроить те футболисты, которых привёл Газизов. Речь идёт об Александре Кокорине, Остоне Урунове и Викторе Мозесе, писал NEWS.ru.