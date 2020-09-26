Николич: я мотивировал своих игроков последними сообщениями из СМИ

В рамках 9-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) на «ВЭБ Арене» состоялся матч ЦСКА — «Локомотив». Армейцы с беспроигрышной серией в четырёх турах подряд считались фаворитами перед встречей с «Локомотивом». А у железнодорожников дела шли не лучшим образом. Подопечные Николича лишь в одной встрече в последних шести турах смогли набрать три очка. «Локомотиву» были очень необходимы очки в этой игре и они, несмотря на все предматчевые расклады, смогли добиться победы. Единственным голом в ворота отметился Фёдор Смолов. Об исходе встречи рассуждают главные наставники ЦСКА Виктор Гончаренко и «Локомотива» Марко Николич.

Николич: мы заслужили эти три очка

— Хочу поздравить команду. Наши игроки — бойцы, мы абсолютно заслужили эти три очка. Забили только один гол, но дважды была штанга, один раз — перекладина. Могли закончить матч и раньше. Очень важные три очка для нас. У нас было тяжёлое расписание, но нам удалось не пропустить ни один гол. Спасибо всем, кто критиковал нас, говорили, что у нас плохо обстоят дела с игрой. Вы помогли мне подготовить команду к матчу. Я мотивировал своих игроков последними сообщениями из СМИ.

fclm.ru

— Сколько наигрывали Игнатьева на левом фланге? Почему на этой позиции вышел именно он?

— Влад — один из качественных и опытных игроков. Он может играть на любой позиции. Я рад, что у меня есть футболист, которого я могу использовать где угодно.

— Таким изначально и был ваш план на игру?

— У меня всегда есть уважение к СМИ, к сопернику, к себе. Я не собираюсь говорить, что у нас был именно такой план игры. Это футбол, сегодня так сложилась игра. Также я уважаю ЦСКА, нам было важно выиграть у этого соперника.

Гончаренко: Я доволен командой на отрезке после удаления

— Мы очень хорошо начали, оказывали давление, но упустили нити игры. Возможно, это шлейф прошлого сезона, когда ждали чего-то от соперника. Во втором тайме мы реагировали на то, что происходит на поле: играли открыто, пытались изменить ситуацию, не искали единичный шанс, а хотели каждую атаку довести до завершения. Я доволен командой на отрезке после удаления, игроки проявили характер.

Виктор Гончаренко ПФК ЦСКА Москва/twitter.com

— После матча с «Уфой» вы признались, что Эжуке вам понравился на фланге. Почему тогда он вышел центральным нападающим? Является его замена признанием ошибки?

— Дело не в ошибке. У нас широкая скамейка. Мы хорошо смотрелись в этом сочетании, поэтому решили продолжить в таком же ключе. У нас неплохо получилось, но в какой-то момент, возможно, сказалось то, что нет ещё сыгранности. Очень много свободы дали в конце первого тайма. Это главный недостаток.

pfc_cska/instagram.com

— Васин вроде собирался выйти на поле. Почему в итоге не произошла замена?

— Витя очень долго переодевался, а потом выяснилось, что он забыл щитки в раздевалке. Мы приняли решение его оставить. Магнуссон жаловался, что у него что-то с плечом, но потом показал, что доиграет без замены.

— Многие критикуют Чалова за эпизод, где он не смог забит гол. Как вы это прокомментируете?

— Нападающие должны забивать голы, особенно в такие тяжелые эпизоды. У Феди не получилось. По самоотдаче претензий нет, но реализовывать моменты нужно.